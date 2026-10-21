Полицейска операция срещу изборните и битовите престъпления се провежда от тази сутрин в област Русе. В акцията участват служители на всички районни управления в региона, „Пътна полиция“ и Жандармерията.

Проверяват се хора, автомобили, търговски и други обекти. Изградени са контролно-пропускателни пунктове на ключови места, като полицейските екипи следят и за нарушения на Закона за движението по пътищата и за спазването на обществения ред.

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В операцията са включени още служители на икономическа и криминална полиция, както и екипи от други подразделения на Областната дирекция на МВР.

Редактор: Дарина Методиева