Изтребител "Мираж-2000Д" на френските военновъздушни сили се разби тази нощ близо до североизточния френски град Нанси по време на тренировъчен полет. Инцидентът довел до смъртта на поне един пилот.

Трагедията се разиграла край Рожевил около 23:00 ч. местно време (0:00 ч. бълг. вр). В ход е издирвателна операция за откриване на втория пилот, който бил на учебния самолет.

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Редактор: Дарина Методиева