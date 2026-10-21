Близо 200 000 кутии цигари без акцизен бандерол, скрити зад товар с чипс, бяха открити при проверка на камион на граничния пункт „Кулата“. Стойността на тютюневите изделия надхвърля 750 000 евро, съобщиха от Районната прокуратура в Благоевград.

Контрабандният товар е установен на 19 октомври около 20 часа при съвместна проверка на митническите служители и разследващите органи. Товарният автомобил пристигнал от Гърция и влизал на българска територия.

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Според документите камионът превозвал чипс. При проверката обаче служителите открили, че в хладилното полуремарке е изградено прикритие за нелегалната стока. В предната част на товарното пространство били подредени декларираните продукти, а зад тях се намирали големи количества цигари без бандерол.

Общо са намерени 197 500 кутии, чиято стойност е изчислена на 756 425 евро. В хода на разследването са събрани доказателства срещу водача на тежкотоварния автомобил, който е украински гражданин. На 20 октомври той е привлечен като обвиняем за държане на акцизни стоки без бандерол в големи размери.

Редактор: Цветина Петкова