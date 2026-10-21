Танкер, превозващ руски дизел, ще отплава за Съединените щати утре. Това е първата подобна пратка по сделката за дизел между САЩ и Русия.

„Първият танкер е планирано да напусне пристанището утре за Съединените щати“, заяви руският вицепремиер Александър Новак.

Припомняме, че на 9 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е постигнал споразумение с руския президент Владимир Путин , което позволява на Москва незабавно да пусне дизелово гориво на световния пазар. По думите му той се е договорил с президента на Руската федерация за освобождаването на 300 000 тона руски дизел за световния пазар, последвани от още 500 000 тона през ноември и допълнителен обем от 1 милион тона след това. „Цените на дизела за американците и всъщност за целия свят ще започнат да падат с рекордни темпове“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Малко след съобщението на американския президент Министерството на финансите на САЩ официално издаде временен лиценз, който разрешава доставките на руски дизел на пазара. Специалният пратеник на Путин Кирил Дмитриев приветства договореността в социалните мрежи. „Сътрудничеството между Русия и САЩ в областта на дизела и енергетиката ще бъде от полза за света“, написа той.

Руската страна потвърди готовността си да доставя петрол и петролни продукти на американския и световните пазари. „На 9 октомври проведох телефонен разговор с президента Тръмп, по време на който обсъдихме перспективите за разрешаване на украинската криза. Обсъдихме също ситуацията около Иран и двустранните отношения“, се казва в становище на Владимир Путин.

Цените на дизеловото гориво в САЩ са се удвоили от началото на войната с Иран през февруари, съобщава "Би Би Си". Това засилва натиска върху републиканците преди междинните избори заради поскъпването на живота.

Редактор: Дарина Методиева