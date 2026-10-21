Славната история на династията на Асеневци и Второто българско царство оживява в историческата църква „Св. Димитър“ във Велико Търново с интериорния 3D мапинг спектакъл „Дързостта на царете“.

Излъчванията на мултимедийното събитие в храма ще се провеждат от 22 до 26 октомври – между 9:30 и 17:30 ч., на всеки 20 минути. Поради спецификата на интериора всяка прожекция ще може да бъде гледана от група до 20 души.

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Снимка: Община Велико Търново

Атракцията се организира по повод 841 години от въстанието на болярите Петър и Асен и възобновяването на българската държавност.

Визуалното преживяване пренася зрителите през ключови исторически моменти – епохата на хан Крум и цар Симеон Велики, битката при Беласица, трагичната участ на Самуиловите войници и съдбоносния Димитровден на 1185 г., когато е поставено началото на освободителното въстание.

На 26 октомври – Димитровден, достъпът до църквата „Св. Димитър“ и прожекциите ще бъдат с напълно свободен вход. В останалите дни 3D мапинг програмата също е безплатна, като се заплаща единствено стандартен входен билет за музейния обект (който важи и за посещение на църквата „Св. 40 мъченици“ в същия ден).

Впечатляващата мултимедийна инсталация „Дързостта на царете“ е дело на компанията Elektrick.me, която има 16-годишен опит в сферата на визуалните изкуства, 3D мапинга и сценичния дизайн с над 800 реализирани проекта в държави като Германия, Франция, Сингапур, Япония, Саудитска Арабия и Китай.

Проектът е инициатива на Община Велико Търново и се осъществява с подкрепата на Регионалния исторически музей в града.