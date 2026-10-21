Мисля, че четири обществени поръчки са обект на проверка, но не съм сигурна. Това каза заместник-кметът на Община Сунгурларе Татяна Иванова пред журналисти.

След като вчера кметът Димитър Гавазов беше арестуван, днес около стотина души - служители от общината, близки на Гавазов и кметове от още 27 села от Сунгурларе, се събраха пред ОДМВР-Бургас в знак на подкрепа.

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24-часовият арест изтича тази вечер, но Гавазов няма да бъде освободен. Арестът ще бъде удължен с прокурорско постановление до 72 часа. Очаква се утре прокуратурата да даде повече информация. Обвинение все още не му е повдигнато. Разследващите проверяват начина на разходване на публичните средства и съответствието между договорените, отчетените и реално извършените дейности по обществени поръчки.

По-рано днес бяха освободени две служителки от общината - одитор и експерт по обществените поръчки. И двете вече са дали показания срещу кмета.

Гавазов беше кандидат на ДПС и спечели кметските избори на първи тур през 2023 г. „Аз не смятам, че партията и партийната принадлежност е най-важното. Правото на избор е върховно право на всяка човешко същество. Не можем да бъдем съдени и задържани, защото сме направили избор”, заяви сестра му Магдалена Гавазова.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Ина Григорова