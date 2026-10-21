През септември годишната инфлация в България е около 5,7%, а натрупаното поскъпване за последните пет години достига над 42% по данни на НСИ. Какво стои зад тези числа, кои стоки и услуги продължават да поскъпват и къде се крие инфлацията, която семейният бюджет усеща по-силно от официалната статистика? Темата в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS коментира финансовият анализатор Десислава Николова.

„Личната инфлация е много по-висока от тази, която официалната статистика предоставя, защото официалната статистика обхваща една кошница от 800 стоки и услуги. Едни постоянно поскъпват, други поевтиняват”, заяви тя.

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„Прави впечатление, че много голяма част от хранителните продукти са с доста по-високи цени, отколкото в Италия например. Освен ценовото равнище прави впечатление и качеството, защото то е наистина много силно занижено. Ние плащаме една скрита цена. Потребяваме стоки и услуги с по-ниско качество, а в същото време заплащаме по-висока цена за тях”, смята експертът.

По думите ѝ потребителите също биха могли самостоятелно, без да разчитат на държавата, да регулират цените. „Това става, когато отказват да купуват”, каза още финансовият анализатор.

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Редактор: Ивета Костадинова