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В своя позиция от Столичната община посочват, че пълната забрана за достъп на външни лица до приюта би могла да препятства осиновяването на животни
Столичната община изпрати официално писмо до Българската агенция по безопасност на храните с искане да бъдат отменени забраните за посещения в общинския приют за безстопанствени кучета в село Горни Богров.
Мерките са наложени със заповед на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - София-град от 9 октомври 2026 г. и са свързани с временното спиране на работата на приюта.
В момента ограниченията забраняват достъпа на доброволци, граждани и кандидати за осиновители, както и организирането на разходки с кучета, срещи с животните и предаването им на новите им стопани. От Столичната община настояват забраните да бъдат отменени.
Временно спират достъпа и приема на кучета в приюта в Горни Богров
В писмото до централното ръководство на БАБХ Столичната община излага ясни аргументи, че грижата на доброволците е ключов фактор за благосъстоянието на животните, както и за успеха на осиновителните кампании. Пълната забрана за достъп на външни лица до приюта би могла да препятства осиновяването на животни, като изкуствено поддържа приюта в пренаселено състояние.
Паралелно с това ОП „Екоравновесие“ и Столичната община вече предприемат необходимите оперативни и финансови действия за бързото отстраняване на техническите забележки по подовите решетки в клетките. От общината подчертават, че ремонтните дейности могат да бъдат организирани така, че графиците за строителни дейности да не възпрепятстват безопасния достъп на доброволците през почивните дни и в определени часови пояси.
В своя позиция от Столичната община посочват, че очакват градивен диалог и бърза реакция от страна на БАБХ, както и пълно разбиране за високата обществена чувствителност по темата.Редактор: Ивета Костадинова
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