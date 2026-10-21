Столичната община изпрати официално писмо до Българската агенция по безопасност на храните с искане да бъдат отменени забраните за посещения в общинския приют за безстопанствени кучета в село Горни Богров.

Мерките са наложени със заповед на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - София-град от 9 октомври 2026 г. и са свързани с временното спиране на работата на приюта.

В момента ограниченията забраняват достъпа на доброволци, граждани и кандидати за осиновители, както и организирането на разходки с кучета, срещи с животните и предаването им на новите им стопани. От Столичната община настояват забраните да бъдат отменени.

Временно спират достъпа и приема на кучета в приюта в Горни Богров

В писмото до централното ръководство на БАБХ Столичната община излага ясни аргументи, че грижата на доброволците е ключов фактор за благосъстоянието на животните, както и за успеха на осиновителните кампании. Пълната забрана за достъп на външни лица до приюта би могла да препятства осиновяването на животни, като изкуствено поддържа приюта в пренаселено състояние.

Паралелно с това ОП „Екоравновесие“ и Столичната община вече предприемат необходимите оперативни и финансови действия за бързото отстраняване на техническите забележки по подовите решетки в клетките. От общината подчертават, че ремонтните дейности могат да бъдат организирани така, че графиците за строителни дейности да не възпрепятстват безопасния достъп на доброволците през почивните дни и в определени часови пояси.

В своя позиция от Столичната община посочват, че очакват градивен диалог и бърза реакция от страна на БАБХ, както и пълно разбиране за високата обществена чувствителност по темата.

Редактор: Ивета Костадинова