След като се превърна в един от най-ярките защитници на хората с множествена склероза и разказа за битката си със заболяването в емоционални мемоари, актрисата Кристина Апългейт направи шокиращо разкритие – всъщност тя не страда от това автоимунно заболяване.

54-годишната носителка на награда „Еми” съобщи неочакваната новина в епизод на общия си подкаст MeSsy с колежката си Джейми-Лин Сиглър. „Върнах се в изходна позиция – отново не знам какво се случва с мен”, сподели Апългейт през сълзи.

Кристина Апългейт: Гладувах с години по време на „Женени с деца“

Актрисата си припомни момента, в който е научила за лекарската грешка по време на преглед: „Тя влезе в кабинета и ми каза: „Поздравления – нямате множествена склероза”. Изобщо не бях щастлива. Не става така, че щом са сбъркали диагнозата, изведнъж да се почувстваш добре. Аз не съм се оправила, Джейми. Даже напротив, в някои отношения ставам все по-зле”.

„Все още трябва да използвам инвалидна количка, когато отивам на лекар. Не мога да измина разстоянието от колата до кабинета. Продължавам да съм в това състояние. Нищо магическо не се случи, когато тя ми каза: „Нямате МС“. Абсолютно нищо магическо не стана”, казва актрисата.

Кристина Апългейт с откровени признания за заболяването си

„Странно е, защото се чувствам сякаш подведох всички. За всичко, което правех и преживявах, имах причина, знаех защо всеки мой ден беше кошмарен. А сега нямам причина. Това е изключително тревожно и много объркващо за мен”, допълва Апългейт.

Актрисата обяви публично диагнозата си през 2021 г. По-рано тази година, представяйки мемоарите си „Ти с тъжните очи“ (You With the Sad Eyes), тя призна, че заболяването я е приковало към леглото за дълги периоди.

Актрисата стана световноизвестна с ролята си на Кели Бънди в култовия сериал „Женени с деца”, както и с участието си в „Мъртъв за мен” (Dead to Me). Публиката я познава и от филмите „Водещият: Легендата за Рон Бъргънди“ и „Не казвайте на мама, че бавачката е мъртва”. Тя спечели награда „Еми“ през 2002 г. и за гостуващата си роля в комедийния сериал „Приятели”. Две години след поставянето на диагнозата през 2021 г. тя прекрати активната си актьорска кариера.

Апългейт си спомни и първоначалното поставяне на диагнозата, когато лекарите ѝ показали снимки с десетки лезии по мозъка. По думите ѝ преразглеждането на случая е започнало преди около две години след необичайни резултати от клетъчни изследвания. Сега специалистите започват ново подробно проучване, за да установят какво всъщност причинява тежките ѝ симптоми.

„Има шокиращо висок брой грешни диагнози за МС, и то при хора, които са се подлагали на вливания и лечения в продължение на години. Сега е ясно, че лекарите откриват нещо различно и че се случва нещо съвсем друго”, добави Апългейт.

Швейцарско проучване от 2024 г., публикувано в специализираното издание Multiple Sclerosis Journal, показва високи нива на погрешно поставени или пропуснати диагнози за множествена склероза, като при изследваните случаи делът на сбърканите диагнози достига до 15%.

Редактор: Мария Барабашка