Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин може да проведат първата си тристранна среща по време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) през ноември в китайския град Шънджън.

Идеята е била обсъдена по време на срещата на руския президент със специалния пратеник на американския държавен глава Стив Уиткоф, съобщи помощникът на Путин Юрий Ушаков.

Тръмп е готов на тристранна среща със Си Дзинпин и Путин за ядреното разоръжаване

„Нито една от трите столици - Москва, Вашингтон или Пекин - не е отхвърлила тази идея“, заяви Ушаков. По думите му Китай, който е домакин на форума, вече подготвя възможността за подобна среща. Ако обстоятелствата позволят, тя ще бъде включена в програмата на събитията в Шънджън.

Евентуална среща между лидерите на трите държави би събрала на една маса представители на три от най-влиятелните световни сили на фона на продължаващото напрежение около войната в Украйна и ситуацията в Близкия изток.

По време на почти тричасовия разговор Путин и Уиткоф са обсъдили и възможността за възобновяване на тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна. Москва е заявила готовност за това в периода между 10 и 19 ноември, като основният акцент трябва да бъде изграждането на рамка за сигурност след края на конфликта.

Разговорите са засегнали и ситуацията около Иран. Според Ушаков Русия е потвърдила готовността си да съдейства за намирането на политически и дипломатически решения.

Редактор: Георги Иванов