Делото за побоя над Християн Пендиков, секретар на българското сдружение „Цар Борис Трети“ в Охрид, започва отново днес. Апелативният съд в Битоля върна случая за ново разглеждане, след като и прокуратурата, и защитата обжалваха присъдата.



През март миналата година Илия Спасески и Борче Ангелов бяха осъдени на по осем месеца затвор за нанасяне на тежка телесна повреда. Побоят беше извършен на 19 януари 2023 г. пред заведение в Охрид.

Осъдиха на затвор биячите на Християн Пендиков



Пендиков беше транспортиран за лечение във Военномедицинската академия в София с тежки травми, сред които счупена челюст, ребра и зъби, както и увреждания на прешлените. Двамата обвиняеми не се признаха за виновни. В първата присъда съдът прие, че мотивът за извършване на нападението от омраза не е доказан.

Редактор: Станимира Шикова