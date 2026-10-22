Снимка: iStock
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Прогноза за времето (22.10.2026 - сутрешна)
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Прогноза за времето (21.10.2026 - обедна)
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Интензивни валежи, гръмотевици и рязко застудяване: На места се очакват над 80 л/кв. м
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Прогноза за времето (21.10.2026 - сутрешна)
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Прогноза за времето (20.10.2026 - обедна)
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Прогноза за времето (20.10.2026 - сутрешна)
На места количествата валежи могат да надхвърлят 70-80 литра на квадратен метър
Жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури е обявен за 8 района в Западна България.
Утре се очаква студен атмосферен фронт, който ще донесе проливни дъждове, силен вятър и понижение на температурите в цялата страна. На места количествата валежи могат да надхвърлят 70-80 литра на квадратен метър.
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.Редактор: Дарина Методиева
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