Жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури е обявен за 8 района в Западна България.



Утре се очаква студен атмосферен фронт, който ще донесе проливни дъждове, силен вятър и понижение на температурите в цялата страна. На места количествата валежи могат да надхвърлят 70-80 литра на квадратен метър.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.

Редактор: Дарина Методиева