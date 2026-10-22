След репортаж на „Здравей, България" - преобразиха детска ясла в Пловдив. Животът на децата и персоналът, който работи в нея, бяха поставени в опасна ситуация. Покривът на сградата течеше, а водата се стичаше не само по тавана и стените, но и наводни електрическата инсталация.

Всички по принуда бяха скупчени в едно общо помещение само на първия етаж, и то по време на грипна епидемия. Осем месеца след като разказахме за абсурдните условия, ситуацията сега изглежда коренно различно.

Течащ покрив и вода по стените в детска ясла в Пловдив

„Кошмарната гледка няма как да бъде забравена. Удовлетворена съм, че ремонтът се състоя с обща подкрепа. Най-важното да е безопасно за децата”, сподели служителят в учебното заведение Таня Арнаудова.

Кметът на район Източен уточни, че ремонтът е отнел 7 месеца и е струва 180 хиляди евро. Сградата е на 50 години, а цялостно обновяване не е правено никога досега. Такова вероятно ще бъде извършено напролет.

Повече гледайте във видеото.