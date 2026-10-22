Снимка: iStock, илюстративна
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Спортни новини (21.10.2026 - късна)
Животът на децата и персоналът, който работи в нея, бяха поставени в опасност
След репортаж на „Здравей, България" - преобразиха детска ясла в Пловдив. Животът на децата и персоналът, който работи в нея, бяха поставени в опасна ситуация. Покривът на сградата течеше, а водата се стичаше не само по тавана и стените, но и наводни електрическата инсталация.
Всички по принуда бяха скупчени в едно общо помещение само на първия етаж, и то по време на грипна епидемия. Осем месеца след като разказахме за абсурдните условия, ситуацията сега изглежда коренно различно.
Течащ покрив и вода по стените в детска ясла в Пловдив
„Кошмарната гледка няма как да бъде забравена. Удовлетворена съм, че ремонтът се състоя с обща подкрепа. Най-важното да е безопасно за децата”, сподели служителят в учебното заведение Таня Арнаудова.
Кметът на район Източен уточни, че ремонтът е отнел 7 месеца и е струва 180 хиляди евро. Сградата е на 50 години, а цялостно обновяване не е правено никога досега. Такова вероятно ще бъде извършено напролет.
Повече гледайте във видеото.
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