Прокуратурата поиска имунитета на депутата Божидар Божанов. Искането е внесено в деловодството на НС от временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова. Предложението е на прокурор от Софийска градска прокуратура.

Искането е с цел да се даде разрешение за продължаване на наказателното производство срещу народния представител пред Софийски градски съд. Делото е спряно с определение на съда от 2 септември 2026 г., тъй като лицето е с имунитет. С решение на Централната избирателна комисия от 24 април 2026 г. Божанов е обявен за народен представител и след полагането на клетва на 30 април 2026 г. се явява лице с имунитет, поради което с определение на СГС наказателното производство по отношение на него е спряно.

Божидар Божанов се отказа от депутатския си имунитет

Божанов е подсъдим за престъпление по служба. Обвинителен акт срещу него е внесен на 1 октомври 2025 г. На 28 април 2026 г. делото е върнато от СГС на СГП. След протест на прокуратурата, с определение на Апелативен съд-София от 22 юни 2026 г., делото е върнато на СГС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Продължаването на вече образуваното наказателно преследване срещу Божанов пред СГС е възможно само с разрешение на Народното събрание или при писмено съгласие на народния представител.

С пост във Facebook профила си Божанов заяви, че ще се откаже доброволно от имунитета си. Той обвини държавното обвинение във „включване в изборите”.

„Прокуратурата пак се включва в изборите. Преди близо два месеца съдът констатира, че на изборите през април съм придобил имунитет на народен представител отново и не може да продължи да разглежда поръчковото дело срещу мен, повдигнато с пропагандна цел преди година и половина по команда от Пеевски към придворните му прокурори.

Още в началото на септември призовах публично главния прокурор бързо да изпрати искане за моя имунитет, защото единственият начин да се откажа от него е той да бъде поискан. Моят интерес е това скалъпено дело да катастрофира максимално бързо в съда и затова всички процесуални действия от моя страна са насочени към това - да се разглежда без забавяне.

Само че главният прокурор Ваня Стефанова, в последния си работен ден (от утре встъпва новият временен главен прокурор) и 3 дни преди президентските избори, решава, че е подходящ момент да ми поиска имунитета. За да се превърне в новина - едва ли някой все още помни, че това е онова абсурдно дело.

Предизборните включвания на прокуратурата са една от многото причини, поради които е нужно да бъде реформирана из основи.

Веднага щом постъпи искането в деловодството на Народното събрание, ще се откажа от имунитета си, както направих и в предния парламент”, гласи постът на Божанов.

Това е вторият път, в който имунитетът му е поискван. През 2025 г. депутатът сам се отказа от него. Обвинението тогава срещу него беше, че в качеството му на министър на електронното управление и възложител на обществена поръчка през 2022 година е нарушил служебните си задължения.

Редактор: Ина Григорова