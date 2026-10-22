Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен за разпит тази сутрин, потвърдиха официално от пресцентъра на ДПС за NOVA. Полицейски служители влезли в сградата на Общината. По информация на NOVA към момента тече проверка.

Преди пет месецаЕрол Мюмюн беше отведен с полицейски конвой от Общината до Областната дирекция на МВР за разпит. Днес той отново е отведен заради неявяване по преписка, сочат източници на NOVA.

Междувременно Бургаската окръжна прокуратура повдигна обвинение на кметовете на Белица и Сунгурларе Радослав Ревански и инж. Димитър Гавазов, както и на областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков . Те са обвинени в това че са осъществили престъпен сговор помежду си за извършване на търговия с влияние на територията на страната.

От 09:30 ч. Ревански е в сградата на бургаския затвор, където се намира следственият арест. Малко по-късно там е доведен и кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов. Третият обвинен - Христо Широков, в момента търпи домашен арест по друго дело.

Очаква се още днес прокуратурата да внесе искане за постоянна мярка задържане под стража, която да се гледа в съда още днес, преди изтичане на 72-та часа. Разпитите на още хора продължават и към този момент.

Припомняме, че в сряда след 4-часов разпит Димитър Гавазов беше оставен в ареста, като се търси информация как са разходвани публичните средства от обществени поръчки. Другите служители на Общината бяха освободени след разпит.

В сряда кметът Радослав Ревански, който е и заместник-председател на ДПС, беше арестуван след като антимафиотите и ДАНС влязоха в общината. Той е задържан за 72 часа. Извеждането му премина при силно напрежение и в присъствието на множество хора, които скандираха името му. На място беше и лидерът на ДПС Делян Пеевски, който прегърна Ревански и отправи остри обвинения към управляващите.