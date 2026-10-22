Снимка: Teresa Suarez/Pool Photo via AP
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Президентът коментира, че „три вълни балистични ракети са били изстреляни по Киев от руските хуманисти снощи“
Украинският президент Володимир Зеленски отговори на среднощните руски атаки с балистични ракети по Киев с хаплива забележка към американския пратеник Стив Уиткоф. Вчера, по време на срещата си с Путин, Уиткоф му каза, че той бил хуманист.
Зеленски от своя страна коментира, че „три вълни балистични ракети са били изстреляни по Киев от руските хуманисти снощи“.
Кметът на Киев съобщи за атака с балистични ракети
21 ракети са ударили различни части на Киев. Загинали са двама души, други 34 са били ранени. Украинският президент допълни, че това показва, че няма истинска промяна в отношението и затова е важно опитите за намиране на правилно решение за край на войната да продължат.Редактор: Никола Тунев
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