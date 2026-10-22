В четвъртък в предаването „Пресечна точка” актуалните теми от деня коментираха Дани Милев, Георги Ненов и Мартин Сребров.

Първата от тях беше как ще се отразят международните конфликти и политическото напрежение вътре в страната върху предизборната кампания. Какви са позициите на кандидатите за президент, които вече са на метри от финала?

След това гостите коментираха предстоящите съкращения на служителите на Агенцията за пътна инфраструктура.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова