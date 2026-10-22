Българската стопанска камара настоява предстоящите законодателни промени да не водят до необосновано увеличаване на данъците и административните разходи за предприятията. Позицията на работодателската организация е изложена в становища по осем законопроекта и по размера на минималната работна заплата за 2027 г., внесени в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Документите са представени преди заседанието на Съвета, насрочено за 23 октомври. На него представителите на държавата, работодателите и синдикатите ще разгледат предложения за промени в данъчното законодателство, счетоводството и независимия финансов одит.

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От БСК заявяват подкрепа за инициативите, които улесняват работата на предприятията, но поставят условие всяко ново изискване да бъде подкрепено с убедителни аргументи и оценка на последиците за икономиката.

Работодателската организация се противопоставя на предложения, които биха довели до допълнителни финансови задължения, по-сложни административни процедури или въвеждане на санкции без достатъчно ясни мотиви.

Камарата е предложила и конкретни промени в част от законовите текстове, така че новите правила да могат да се прилагат на практика, без да създават прекомерни затруднения за фирмите.

Според БСК при изготвянето на законодателството трябва да се търси баланс между целите на държавата и разходите, които бизнесът ще понесе за изпълнението на новите изисквания.**

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От организацията подчертават, че подкрепят мерките за насърчаване на инвестициите, дигитализацията и заетостта. Същевременно предупреждават, че допълнителните данъчни и регулаторни тежести могат да отслабят конкурентоспособността на българските предприятия. Сред внесените за обсъждане документи е и становище за минималната работна заплата през 2027 г. В разпространената информация обаче не се посочва конкретният размер, който БСК предлага или подкрепя.

Редактор: Цветина Петкова