Студен атмосферен фронт ще премине през България в петък, носейки валежи и силен северозападен вятър. През почивните дни обаче времето ще се подобри, като в Деня за размисъл и в деня на президентските избори се очакват повече слънчеви часове. Температурите ще останат сравнително високи за края на октомври - между 15 и 20 градуса.

В петък дъждовете ще започнат още в ранните часове, като първоначално ще обхванат планинските райони и Западна България. По-късно валежите ще се изместят към централните и източните части на страната. На запад облачността постепенно ще намалява и ще има слънчеви периоди. Вятърът ще се усили и ще се ориентира от северозапад, с което ще нахлуе по-хладен въздух.

До 25 градуса в седмицата на президентските избори

В събота, когато е Денят за размисъл преди президентския вот, времето ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове обаче на места ще има мъгли и намалена видимост, особено около водоемите, в низините и котловините.

В неделя, 25 октомври, когато българите ще гласуват за президент, времето ще остане сравнително спокойно. Сутринта отново ще има предпоставки за образуване на мъгли, а следобед облачността ще бъде променлива, с чести слънчеви периоди.

Повече облаци се очакват по Черноморието и в Югозападна България, където на отделни места са възможни слаби превалявания и ръмежи. Максималните температури през изборния ден ще бъдат между 15 и 20 градуса, което ще осигури сравнително меки есенни условия в по-голямата част от страната.

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