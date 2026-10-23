В четвъртък гости на предаването „Пресечна точка” са композиторът Дани Милев, авторът на подкаст Георги Ненов и имотният предприемач Мартин Сребров.

Голямата тема, обсъждана днес, беше за скандалът с журналиста Соня Колтуклиева. Заваляха искания за оставки. Опозицията търси отговорност от председателя на парламента Михаела Доцова и от президента Илияна Йотова, под чието ръководство е НСО. Междувременно държавният глава поиска оставката на шефа на Националната служба за охрана генерал Емил Тонев.

Припомняме, че вчера вечерта охранител от НСО блъсна на земята Соня Колтуклиева. Видеото беше разпространено в социалните мрежи.

След това дискусията премина към предстоящите президентски избори. Гостите направиха коментар на предварителните социологически проучвания.

Цялото предаване гледайте във видеото.

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Редактор: Дарина Методиева