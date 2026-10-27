Строителството на дом за хора с увреждания в Сунгурларе продължава, въпреки че обектът бил отчетен като завършен и напълно разплатен още в края на юли. "Икономическа полиция" в Бургас разследва дали не са платени строителни дейности, които всъщност не са изпълнени.

По случая е образувано досъдебно производство. Според събраните до момента данни има съмнения, че общински служители удостоверили изпълнението на строителните работи в съответствие с техническите изисквания, въпреки че част от описаните и платени дейности може да не са били извършени.

Снимка: МВР

Обществената поръчка е възложена от Община Сунгурларе през септември 2025 г. на частна фирма. Стойността на договора е 3 456 736,24 лева без ДДС. Средствата са за проект за изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги.

При проверка на място разследващите установили, че строителните дейности все още продължават. В обекта били открити 21 работници, въпреки че по документи той вече бил завършен и платен.

В рамките на разследването е иззета цялата документация по обществената поръчка. Работата по случая продължава.

Снимка: МВР

Припомняме, че кметът на община Сунгурларе Димитър Гавазов и кметът на община Белица Радослав Ревански останаха в ареста . Това реши Окръжният съд в Бургас

Бургаската окръжна прокуратура повдигна обвинение на кметовете на Белица и Сунгурларе Радослав Ревански и инж. Димитър Гавазов, както и на областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков. Те са обвинени в това, че осъществили престъпен сговор помежду си за извършване на търговия с влияние на територията на страната в периода 2024-2026 г.

Ревански и Гавазов бяха доведени под конвой от следствения арест малко след като държавното обвинение поиска постоянна мярка задържане под стража. По данни на прокуратурата тримата са участвали в сговор на територията на община Сунгурларе на неустановена дата в началото на 2024 г. а престъпната деятелност е продължила до 20 октомври тази година. Третият обвинен - Христо Широков, в момента търпи домашен арест по друго дело.

Редактор: Дарина Методиева