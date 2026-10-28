Снимка: Мартин Георгиев
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В автобуса са пътували 38 пътници
Два тира и автобус се запалиха на пътя Русе - София, в района на село Масларево. Загинали са двамата шофьори на камиони.
Снимка: Мартин Георгиев
Всички пътници от автобуса, пътуващ по линията Букурещ-Солун, са настанени в импровизиран кризисен център в община Полски Тръмбеш. Те са от различни националности, сред тях има японци, норвежци, американци, румънци, българи. Прегледани във Великотърновската болница са трима души - американец, турчин и българин. Те са без наранявания и са върнати в кризисния център. Очаква се транспорт, който да ги извози по направленията.
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