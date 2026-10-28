Два тира и автобус се запалиха на пътя Русе - София, в района на село Масларево. Загинали са двамата шофьори на камиони.

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Трагедията се е разиграла в нощта срещу сряда, около 02:30 ч. Към момента е изяснено, че първоначално са се ударили двата тира и са пламнали. След това в тях се блъснал международният автобус, който също се е запалил. В него пътували 36 пътници, които били изведени навреме.

Изградени са обходни маршрути през селата. На място има екипи на пожарна, Спешна помощ и полиция.

Снимка: Мартин Георгиев

Всички пътници от автобуса, пътуващ по линията Букурещ-Солун, са настанени в импровизиран кризисен център в община Полски Тръмбеш. Те са от различни националности, сред тях има японци, норвежци, американци, румънци, българи. Прегледани във Великотърновската болница са трима души - американец, турчин и българин. Те са без наранявания и са върнати в кризисния център. Очаква се транспорт, който да ги извози по направленията.