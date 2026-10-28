Множество загинали и ранени при тежка железопътна катастрофа в Испания, съобщава Sky News, позовавайки се на местните власти. Два високоскоростни влака са се сблъскали в провинция Толедо. Според данни на Sky News жертвите са 39, докато El Pais твърди, че са 10.

Vídeos del accidente, escalofriante https://t.co/Cx2RkJZK14 https://t.co/1KxcW1o57Q — Forocoches (@forocoches) October 28, 2026

Инцидентът станал малко след 10 часа българско време между градовете Лос Йебенес и Урда, в централната част на страната.

Говорителят на правителството на испанската автономна област Кастилия-Ла Манча Естер Падиля заяви, че със сигурност броят на потвърдените 10 загинали ще се увеличи. „Ситуацията ще се влоши“, предупреди тя в ефира на испанската обществена телевизия TVE.

Снимка: БГНЕС

Падиля уточни, че при катастрофата са се ударили два влака – Iryo 7076, в който са пътували 146 пътници и едно бебе, и високоскоростният влак AVE 2080 с 397 пътници на борда.

Влакова катастрофа в Испания взе десетки жертви, над 150 души са ранени

Imagenes in situ del accidente entre dos trenes de alta velocidad a la altura de Urda. https://t.co/vlPhzMR7h0 — Julius Master ✠ (@juliusmasteroso) October 28, 2026

Според El Pais, който се позовава на очевидци, два вагона дерайлирали и паднали по насип край железопътната линия. На мястото пристигнали екипи на спешната медицинска помощ.

Снимка: БГНЕС

Испанският железопътен инфраструктурен оператор Adif съобщи, че движението по високоскоростната линия Мадрид - Андалусия е преустановено.

🔴ÚLTIMA HORA | Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda. Al parecer en el accidente estarían implicados un tren AVE de Renfe y uno de Iryo. Lo contamos en https://t.co/2A3tQBLvV0 https://t.co/3ygGNbwKoK — Capital Radio (@capitalradiob) October 28, 2026

Дерайлирали са два вагона. Не е ясно защо двата влака са се намирали на една линия.„Движението по високоскоростната железопътна линия Мадрид - Андалусия е спряно след сблъсък между два влака, при който единият ударил другия отзад“, посочват от оператора в публикация в социалната мрежа X.

⚠️Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes. — INFOAdif (@InfoAdif) October 28, 2026

DIRECTO | Los primeros indicios apuntan a que el AVE de Renfe ha alcanzado al tren Iryo por detrás, lo que ha provocado el descarrilamiento de los vagones. Sigue la última hora en directo https://t.co/XpTNvYQGdD https://t.co/2IlZ4yPOPB — EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2026

Няма подробна информация за състоянието на пострадалите и причините за катастрофата.

Редактор: Цветина Петкова