Инцидентът станал малко след 10 часа българско време между градовете Лос Йебенес и Урда

Множество загинали и ранени при тежка железопътна катастрофа в Испания, съобщава Sky News, позовавайки се на местните власти. Два високоскоростни влака са се сблъскали в провинция Толедо. Според данни на Sky News жертвите са 39, докато El Pais твърди, че са 10.

Инцидентът станал малко след 10 часа българско време между градовете Лос Йебенес и Урда, в централната част на страната. 

Говорителят на правителството на испанската автономна област Кастилия-Ла Манча Естер Падиля заяви, че със сигурност броят на потвърдените 10 загинали ще се увеличи. „Ситуацията ще се влоши“, предупреди тя в ефира на испанската обществена телевизия TVE.

влак

Снимка: БГНЕС

Падиля уточни, че при катастрофата са се ударили два влака – Iryo 7076, в който са пътували 146 пътници и едно бебе, и високоскоростният влак AVE 2080 с 397 пътници на борда.

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Според El Pais, който се позовава на очевидци, два вагона дерайлирали и паднали по насип край железопътната линия. На мястото пристигнали екипи на спешната медицинска помощ.

влак

Снимка: БГНЕС

Испанският железопътен инфраструктурен оператор Adif съобщи, че движението по високоскоростната линия Мадрид - Андалусия е преустановено.

Дерайлирали са два вагона. Не е ясно защо двата влака са се намирали на една линия.„Движението по високоскоростната железопътна линия Мадрид - Андалусия е спряно след сблъсък между два влака, при който единият ударил другия отзад“, посочват от оператора в публикация в социалната мрежа X.

Няма подробна информация за състоянието на пострадалите и причините за катастрофата.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Sky News, El Pais

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