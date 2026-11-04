Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 29-годишен мъж за стрелба с газов пистолет в столичния квартал „Младост“.

Инцидентът стана в сряда около 21:00 ч. мъжът. Според събраните до момента доказателства мъжът е излизал четири пъти на терасата на жилището си и стрелял във въздуха с газ-сигнален пистолет. От прокуратурата посочват, че действията му грубо нарушавали обществения ред и се отличавали с изключителна дързост.

​По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство по чл. 325, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за налагане на мярка „задържане под стража“.

Редактор: Георги Иванов