Най-голямото обединение на арабските партии в Израел - Обединената листа, обяви, че ще подкрепи лидера на опозиционния блок Гади Айзенкот за съставяне на ново правителство след парламентарните избори миналата седмица.

„Обединената листа обяви днес, 5 ноември, че тази вечер ще уведоми президента на държавата Ицхак Херцог за решението си да препоръча съставянето на правителство да бъде възложено на Гади Айзенкот“, се посочва в официално съобщение на политическото обединение, цитирано от АФП.

На изборите партиите, представляващи предимно арабското население, спечелиха безпрецедентните 19 места в 120-членния Кнесет. Резултатът им отрежда потенциално решаваща роля при определянето на следващото правителство на Израел.

По-рано президентът Херцог започна консултациите с политическите партии за съставянето на ново правителство. Първа арабската партия „Раам“ обяви подкрепата си за Айзенкот като кандидат за премиерския пост. Формацията разполага с 8 депутати. Другата арабска партия – „Съвместната листа“, разполага с 11 места.

Парламентарните избори в края на октомври не излъчиха категоричен победител. Блокът на действащия премиер Бенямин Нетаняху разполага с 53 места срещу 48 за формациите около Айзенкот. Подкрепата на арабските партии може да се окаже решаваща за съставянето на новото правителство.

Редактор: Дарина Методиева