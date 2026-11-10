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Рожденият ден на британския крал Чарлз III ще бъде отбелязан с издаването на нов биографичен комикс, посветен на живота му.
Изданието, озаглавено „Кралското семейство: Крал Чарлз III“ (The Royals: King Charles III), проследява историята на монарха от раждането му в кралското семейство до настоящото му управление като крал на Великобритания.
Сред ключовите моменти, представени в комикса, са смъртта на принцеса Даяна, кончината на майка му – кралица Елизабет II, сватбата му с кралица Камила и коронацията му през 2023 г.
Автор на изданието е Майкъл Фризел, който споделя в изявление: „Да пиша за крал Чарлз означаваше да погледна отвъд короната, за да открия човешката история - живот, оформен от дълга, семейството, традициите и предизвикателствата на това да бъдеш постоянно пред очите на обществеността.“
Комиксът ще бъде издаден на 14 ноември, когато крал Чарлз III ще навърши 78 години. Изданието ще бъде достъпно както в дигитален, така и в печатен формат.
Редактор: Никола Тунев