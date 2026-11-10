Верижни катастрофи в района на Ямбол затвориха АМ „Тракия” и в двете посоки във вторник сутринта. Ударили са се над 50 леки и тежкотоварни автомобили. Инцидентите са станали между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“. Там е паднала гъста мъгла, поради което видимостта е силно ограничена.

Областният управител на града Георги Чалъков съобщи за NOVA, че събира кризисен щаб.

„Катастрофата е доста тежка, очакваме и най-лошото. Службите се опитват да достигнат до ранените. Платната са задръстени. Активирали сме Областното пътно управление за демонтаж на мантинелите в тези участъци, за да има достъп до пострадалите. Не мисля, че в момента може да кацне заради мъглата”, обясни той в ефира на „Здравей, България”.

Активирана беше и системата BG-Alert. Съобщението гласи:

Поради гъста мъгла е възникнала верижна катастрофа в участък от автомагистрала „Тракия” в района на пътен възел Хаджи Димитрово. Моля използвайте обходни маршрути и бъдете внимателни BG-Alert

Първият инцидент е настъпил малко след 07.00 ч. при 289-ия километър в посока Бургас. При него са се ударили няколко автомобила. Малко след това възниква нов инцидент в района. Минути по-късно се няколко коли са се сблъскали и в посока София.

Катастрофа с жертва блокира движението на "Тракия" в посока Бургас

Част от пострадалите са транспортирани към болницата в Ямбол. Няма информация за загинали, уточниха от полицията. На място са екипи на полицията, пожарната и линейки от Ямбол и Сливен.

Извършват се огледи, а движението ще бъде спряно и в двете посоки за целия ден и се пренасочва по обходни маршрути. От АПИ уточниха, че трафикът се пренасочва по обходен маршрут: п.в. „Карнобат“ – път I-6 „Петолъчката“ – Сливен – път II-53 – п.в. „Крушаре“. Движението се регулира от екип на „Пътна полиция“.