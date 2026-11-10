Верижни катастрофи с 12 жертви и 51 ранени в района на Ямбол затвориха АМ „Тракия” и в двете посоки във вторник сутринта. Ударили са се повече от 70 леки и тежкотоварни автомобила. Инцидентите са станали между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“. Там паднала гъста мъгла, поради което видимостта била силно ограничена.

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Снимка: Стопкадър, NOVA

ВСИЧКО ЗА ТЕЖКАТА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА „ТРАКИЯ” ЧЕТЕТЕ ТУК

преди 39 мин

Опашка от желаещи да дарят кръв

Опашка от желаещи да дарят кръв за пострадалите се образува пред Трансфузионната хематология в ДКЦ - 2 в Сливен.

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Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
 

преди 46 мин

Здравният министър с нова информация за състоянието на ранените

Общо 51 души са транспортирани до болници след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. От тях 13 са с тежки наранявания, а един от пострадалите е подложен на сложна операция в Бургас. Това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която представи актуална информация за състоянието на ранените и организацията на медицинската помощ.

Най-много пациенти са приети в лечебните заведения в Сливен – 33 души. Други 11 са транспортирани в Ямбол, а седем – в Бургас.

По думите на министъра един от най-тежко пострадалите е с множество сериозни травми и в момента се оперира в бургаска болница.

„Един от тях в момента е в доста тежка операция в една от болниците в Бургас, с тежка политравма, но ми е докладвано, че има сериозен шанс за неговия живот“, заяви Ивкова.
Тя изрази съболезнования към близките на загиналите и благодари на медицинските екипи, служителите на МВР и Министерството на отбраната за бързата реакция и координацията при спасителната операция.

Нито едно от лечебните заведения в Сливен, Ямбол и Бургас не е поискало преместване на пациенти за допълнително лечение в столицата.

Въпреки това здравните власти поддържат готовност за организиране на медицински транспорт, включително по въздух, ако състоянието на някой от пострадалите го наложи.
Мобилизирани са няколко болници в София, а лечебни заведения в Пловдив, Стара Загора и Хасково също имат готовност да окажат съдействие.

Здравният министър увери, че лечебните заведения в региона разполагат с необходимите количества кръв и кръвни съставки за оказване на спешна медицинска помощ.
Още сутринта е била осъществена координация с Националния център по трансфузионна хематология, като при необходимост могат да бъдат осигурени допълнителни количества и от София.

По повод отправените от болници в Бургас призиви за кръводаряване Ивкова обясни, че те са превантивна мярка за попълване на запасите, а не сигнал за недостиг.

14:32

Екипи на БЧК пристигнаха на мястото на трагедията

Екипи на Българския Червен кръст от Сливен и Ямбол оказват помощ и психосоциална подкрепа на пострадалите. Те осигуряват също вода и храна на хората, които имат нужда от помощ.

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Снимка: БЧК

Екипи от съседни области са в готовност да се включат, ако се наложи допълнителна подкрепа. Представителите на Червения кръст ще останат на място, докато има нужда от тяхната помощ.

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Снимка: БЧК

От Българския Червен кръст изразиха съболезнования на близките на загиналите и подкрепа за всички пострадали. От организацията призовават шофьорите да използват обходните маршрути, да карат внимателно и да спазват указанията на „Пътна полиция“.

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Снимка: БЧК

14:09

„Пътна помощ” на мястото на инцидента

В ранния следобед на мястото на трагедията дойдоха и екипи на „Пътна помощ”. Очаква се поетапно превозване на ударените превозни средства.

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Снимка: Мартин Керефейски, NOVA

13:59

Президентът прекратява участието си в Парижкия форум за мир

Президентът Илияна Йотова се прибира в България заради тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ , съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Държавният глава изразява съболезнования на близките и семействата на загиналите. 

13:48

Здравното министерство откри гореща линия

На гореща телефонна линия на Министерството на здравеопазването – 029301152, гражданите могат да потърсят информация за това къде са настанени техни роднини и близки, пострадали при пътнотранспортното произшествие.

13:37

Най-много пострадали от катастрофата са откарани в областната болница в Сливен

Изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен д-р Васислав Петров каза, че в болницата са докарани 20 пациента, 18 директно от катастрофата и двама с черепно-мозъчни травми от ямболската болница.

„Четири души са приети в реанимация в тежко състояние, единият е в особено тежко състояние. Трима са приети в неврохирургия, трима в ортопедия, двама в хирургия, двама в лицево-челюстна хирургия и един в УНГ“, посочи д-р Петров.

По думите му последните пациенти, които са дошли в болницата са пристигнали сами. Още двама души се диагностицират в Спешното отделение, но те са с леки травми, уточни той.

Д-р Васислав Петров каза, че на този етап не се налага да търсят въздушна медицинска помощ, защото пациентът, който е в най-тежко състояние, първо трябва да бъде стабилизиран и след това, според състоянието му, да се прецени какво да се прави.

„Екипите ни са налични, днес бяха отложени всички планови операции в болницата и към момента нямаме нужда от външна помощ“, уточни изпълнителният директор на сливенската болница.

13:24

Вътрешният зам.-министър: В инцидентите участва и цистерна, но няма теч

В двете верижни катастрофи участва и цистерна, която превозва газ, но за момента няма теч, обяви Калоян Калоянов. По пътното платно няма разпилени опасни товари. 

 

13:15

Частично бедствено положение е обявено в три общини след верижния ад на АМ „Тракия”

Частично бедствено положение е обявено на територията на общините Стралджа, Тунджа и Ямбол. Извънредният режим е въведен със заповед на областния управител на Ямбол Георги Чалъков и е влязъл в сила от 7:30 часа на 10 ноември 2026 г., съобщиха от местната Областна администрация.

Въвеждането на мярката е продиктувано от изключително усложнената ситуация в региона и значителните имуществени вреди, нанесени при тежките пътнотранспортни произшествия по аутобана.

За ръководител на операциите на терен е определен комисар Иван Динев,  директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ямбол.

 

12:57

Свидетел: Пълен ужас. Отвсякъде се чуваха писъци

„В последния момент видяхме катастрофата, помислихме, че ще се разминем. Бяхме втория автомобил. Но задните направиха белята. Тук сме от 07:30 часа”, разказа свидетел.

„Гледката е кошмарна”, сподели друг човек, озовал се сред смачканите превозни средства. Според него причина за трагедията е високата скорост. По думите му видимостта била 1-2 метра.

„Самият ужас беше в автобуса, защото падаше жито от прозорците. Бяхме един върху друг. Като излязохме започнахме да се отдалечаваме от автобуса да не се запали”, разказа жена от автобус, пълен с хора, тръгнали на почивка.

„Не намирам думи, с които да опиша гледката. Пълен ужас. Отвсякъде се чуваха писъци”, разказа друг свидетел на трагедията.

 

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