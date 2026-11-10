Здравният министър с нова информация за състоянието на ранените

Общо 51 души са транспортирани до болници след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. От тях 13 са с тежки наранявания, а един от пострадалите е подложен на сложна операция в Бургас. Това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която представи актуална информация за състоянието на ранените и организацията на медицинската помощ.

Най-много пациенти са приети в лечебните заведения в Сливен – 33 души. Други 11 са транспортирани в Ямбол, а седем – в Бургас.

По думите на министъра един от най-тежко пострадалите е с множество сериозни травми и в момента се оперира в бургаска болница.

„Един от тях в момента е в доста тежка операция в една от болниците в Бургас, с тежка политравма, но ми е докладвано, че има сериозен шанс за неговия живот“, заяви Ивкова.

Тя изрази съболезнования към близките на загиналите и благодари на медицинските екипи, служителите на МВР и Министерството на отбраната за бързата реакция и координацията при спасителната операция.

Нито едно от лечебните заведения в Сливен, Ямбол и Бургас не е поискало преместване на пациенти за допълнително лечение в столицата.

Въпреки това здравните власти поддържат готовност за организиране на медицински транспорт, включително по въздух, ако състоянието на някой от пострадалите го наложи.

Мобилизирани са няколко болници в София, а лечебни заведения в Пловдив, Стара Загора и Хасково също имат готовност да окажат съдействие.

Здравният министър увери, че лечебните заведения в региона разполагат с необходимите количества кръв и кръвни съставки за оказване на спешна медицинска помощ.

Още сутринта е била осъществена координация с Националния център по трансфузионна хематология, като при необходимост могат да бъдат осигурени допълнителни количества и от София.

По повод отправените от болници в Бургас призиви за кръводаряване Ивкова обясни, че те са превантивна мярка за попълване на запасите, а не сигнал за недостиг.