Две катастрофи са станали в района на Дупница. Едната е на автомагистрала „Струма“ в посока София, където шофьор е самокатастрофирал.

От ОДМВР - Кюстендил потвърдиха, че на място са изпратени екипи на Спешна помощ, полицията и пожарната. Към момента няма данни за тежко пострадали.

Около 50 коли се удариха при няколко верижни катастрофи, затворили магистрала „Тракия” (ВИДЕО+СНИМКИ)

В района има гъста мъгла, която затруднява видимостта. Шофьорите се призовават да карат с повишено внимание, да намалят скоростта и да спазват необходимата дистанция.