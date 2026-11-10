Заради тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия” президентът Илияна Йотова прекратява участието си на Парижкия форум за мир и съпътстващите го срещи и се прибира в България.

Държавният глава изразява съболезнования на близките и семействата на загиналите.

За момента жертвите са 12, а около 50 са ранените. В двете верижни катастрофи са участвали над 70 коли и камиони.

ВСИЧКО ЗА ТЕЖКАТА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА „ТРАКИЯ” ЧЕТЕТЕ ТУК