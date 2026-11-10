Бягство от действителността – това е пътешествието на актьорът Кристиан Милатинов, който пътува в Азия. В ефира на „Социална мрежа” той разказа за своите приключения в Шри Ланка и Виетнам.

„В днешно време всички сме забързани. Мислим, че трябва да имаме една, две, коли, вила, къща, но не осъзнаваме, че живеем по-добре от хората в миналото. Имаме топла вода, телефон, можем да отидем навсякъде. А когато човек отиде в Азия, си казва: „Тези хора са много бедни, а са щастливи“. В днешно време много хора от Запада отиват на Изток, за да медитират, да четат, да се усъвършенстват”, каза той.

Актьорът смята, че хората, които живеят бедно в Азия, всъщност са богати, защото имат големи семейства, хранят се с хубава храна.

Целия разговор гледайте във видеото.