Снимка: БТА/АП
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След предупреждението на канцлера Фридрих Мерц, че без обща финансова подкрепа за Украйна няма да има и нов европейски бюджет последваха остри реакции в нашия парламент. Опозицията предупреди, че може да бъдат застрашени парите за България. От управляващите не коментираха.
„Ако България изрази резерви във включването в подобна подкрепа, това ще е престъпление към човечеството“, каза Владислав Горанов от ГЕРБ.
„Европейският съюз е съюз на солидарност и когато получаваш, трябва и да даваш“, заяви Божидар Божанов от „Демократична България“. „Позицията, която г-н Радев наложи като стил на поведение, а именно да седим в ъгъла и да казваме „не“, очевидно ще доведе до щети на България“, добави Асен Василев от „Продължаваме промяната“.
„Тези думи са насочени към някои други държави като Унгария, Чехия и Словения, защото България само на думи заяви, че не подкрепя“, каза Цончо Ганев от „Възраждане“.
Редактор: Цветина Петрова