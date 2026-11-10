Дания обяви нов пакет военна подкрепа за Украйна на стойност 720 милиона долара по време на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Копенхаген. На 10 ноември датската столица стана домакин на разговори между държавния глава и лидерите на северноевропейските страни, посветени на сигурността и продължаващата война с Русия.

Срещите се провеждат паралелно с преговорите между украински и руски представители в Абу Даби, организирани с посредничеството на Съединените щати.

По време на разговор с датския премиер Мете Фредериксен Зеленски съобщи, че е получил информация от украинската делегация за първия ден от преговорите. По думите му основните обсъждани теми са били гаранциите за сигурност и хуманитарните въпроси.

Сред приоритетите на Киев остава връщането на украинските граждани, отведени в Русия, включително деца, както и освобождаването на военнопленниците.

Новата датска военна помощ възлиза на 4,8 милиарда крони, равняващи се на приблизително 720 милиона долара. Копенхаген ще предостави и допълнителни 150 милиона крони за възстановяване и подпомагане на украинската енергийна инфраструктура.

В програмата на Зеленски са включени и разговори с министър-председателите на Швеция, Норвегия и Финландия - Улф Кристершон, Йонас Гар Стьоре и Петери Орпо.

Посещението идва след дипломатически контакти между северноевропейски лидери и Москва. След среща на Зеленски с американски представители в Осло в края на октомври норвежкият премиер и финландският президент Александър Стуб проведоха 90-минутен телефонен разговор с Владимир Путин.