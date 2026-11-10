Хиляди демонстранти отново изпълниха улиците на френския град Нант. Студенти, ученици и преподаватели излязоха на протест с искания за повече средства за образование, по-високи заплати и мерки срещу скъпия живот.

Към шествието се присъединиха и синдикални организации. Демонстрацията се проведе при засилени ограничения, след като властите забраниха необявените събирания в центъра на града. Недоволството продължава, след като вчерашните разговори между студентските организации и правителството приключиха без конкретни решения.

Снимка: БТА, АП

Протестиращите настояват за реални промени и предупреждават, че общественото напрежение продължава да расте.