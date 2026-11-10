Джеймс Гън и Питър Сафран се оттеглят от постовете си на главни изпълнителни директори и председатели на DC Studios. На тяхно място идва Джереми Латчъм, който ще заеме позициите на президент и главен творчески директор.

Оттеглянето на Гън и Сафран е неочаквано, тъй като те бяха включени в ръководния екип на Дейвид Елисън в компания Skydance, която получи това име след приключването на придобиването на Warner Bros. Discovery от Paramount за 111 милиарда долара през октомври.

След четири години начело на DC, през които двамата промениха посоката на комиксовото подразделение на студиото с противоречиви търговски резултати, Гън и Сафран ще се върнат изцяло към творческата работа.

Гън и Сафран бяха назначени през 2022 г. от тогавашния изпълнителен директор на Warner Bros. Discovery Дейвид Заслав със задачата да създадат истински конкурент на киновселената на Marvel на Disney. Под тяхно ръководство дуото рестартира затихващата вселена на DC с миналогодишния „Супермен“, който постигна сравнителен успех с приходи от 618 милиона долара в световен мащаб. След това обаче последва неуспехът на „Супергърл“ през юли, който се оказа голям провал с приходи от 126 милиона долара при бюджет от 170 милиона долара. „Клейфейс“, който излезе тази есен, се представи умерено с приходи от 109 милиона долара при бюджет от 44 милиона долара. Междувременно двамата разшириха комиксовата вселена и към стрийминг платформите с поредиците „Миротвореца“ и „Лантерните“ за HBO Max.

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Сред предстоящите филмови проекти на DC са „Супермен: Човекът на утрешния ден“, който трябва да излезе следващото лято и е написан и режисиран от Гън, както и „Батман: Част II“ с Робърт Патинсън, планиран за 2028 г.

„Преди четири години си поставихме за цел да обединим DC около една творческа визия. През това време помогнахме да върнем „Супермен“ в сърцето на DC, като същевременно отворихме нови възможности и разказахме нови истории в киното и телевизията с „Миротвореца“, „Създанията на командосите“, „Лантерните“ и „Клейфейс“. Изключително горди сме с екипа, който превърна тази амбиция в реалност, включително актьорите, екипите и ръководителите, с които имахме възможност да работим. Имаме обща творческа история с Джереми още от времето ни в Marvel и с нетърпение очакваме да видим каква гледна точка ще внесе той в следващата глава на DC. Радваме се, че ще се върнем към това, което първоначално ни привлече към тази работа – да разказваме историите, които обичаме, включително следващата глава от пътя на Кларк и Лекс в „Човекът на утрешния ден“, заявиха Гън и Сафран.

След съобщението Гън публикува изявление в социалните мрежи, в което казва: „Това, което само най-близките до мен хора знаят през последните четири години, е, че времето ми в DC Studios беше меко казано трудно. Не харесвам корпоративния характер, който работата понякога придобива“.

Елисън и съизпълнителният директор Инън Крайц похвалиха Гън и Сафран за това, че са „поставили началото на нова ера за DC Studios и са го превели през период на истинска трансформация“.

„Благодарни сме за тяхната страст, принос и отдаденост на тази легендарна марка. Джереми е дългогодишен творчески партньор и на двамата и сме напълно уверени, че Джеймс и Питър ще осигурят плавен и съвместен преход и ще продължат работата с необходимата грижа. Очакваме с нетърпение да работим с Джереми за изграждането на следващото поколение истории на DC и да засилим ангажимента си към феновете“, заявиха Елисън и Крайц.

Елисън също публикува изявление в социалните мрежи, с което приветства Латчъм.

Латчъм, който е ветеран от Marvel и чиито проекти включват „Железният човек“, „Пазителите на галактиката“, „Спайдър-мен: Завръщане у дома“ и „Отмъстителите“, ще ръководи филмовите, телевизионните и анимационните продукции на DC. Той ще отговаря за творческото развитие, продукцията, работата с таланти и стратегията. Ще се отчита пред Дейна Голдбърг и Джош Грийнстийн, съпредседатели на Skydance Motion Picture Group.

„Джереми изпитва дълбоко уважение към DC и нейната страстна фенска общност, като разбира, че именно тя е основата на тази емблематична марка с история, обхващаща поколения. Под негово ръководство всеки филм и телевизионен сериал ще бъде развиван от началото до края през призмата на милионите фенове, които го обичат и подкрепят. Професионалният път на Джереми показва качествата, които ще внесе в развитието на DC и на многобройните обичани герои от тази вселена“, заявиха Голдбърг и Грийнстийн.

Латчъм се присъединява към Marvel Studios през 2004 г. и достига до позицията старши вицепрезидент по продукцията и развитието. Работи в тясно сътрудничество с президента и главен творчески директор Кевин Файги за изграждането на киновселената на Marvel. Латчъм е асоцииран продуцент на „Железният човек“, съпродуцент на „Железният човек 2“ и изпълнителен продуцент на „Отмъстителите“, „Пазителите на галактиката“, „Отмъстителите: Ерата на Ултрон“ и „Спайдър-мен: Завръщане у дома“.

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Латчъм напуска Marvel през 2017 г., за да основе собствената си компания Latcham Pictures, която сключва договори за първи избор на проекти с 20th Century Fox, Hasbro и Wonder Project и продуцира филмите „Лоши времена в Ел Роял“ и „Подземия и дракони: Чест сред крадците“.

Наскоро той има общ договор с Hasbro Entertainment, където разработва продължение на „Подземия и дракони“ и филм за „Екшън Мен“. Освен това е продуцент на филмовата адаптация на „Наруто“ на Lionsgate, режисирана от Дестин Даниел Кретън.

„Светът на героите на DC е сред най-емблематичните в американската популярна култура. Имал съм привилегията да помагам за пренасянето на някои от най-известните истории за супергерои на големия екран и съм развълнуван и поласкан от възможността сега да поведа DC Studios в следващата му ера. Да поема отговорността за представянето на невероятните герои на DC на екрана по начин, който вълнува дългогодишните фенове и същевременно запознава новото поколение с техните непреходни истории, е огромна отговорност, към която подхождам изключително сериозно. Благодарен съм на Дейна и Джош за доверието. Нямам търпение да работя неуморно заедно с режисьори, автори на комикси, артисти и разказвачи от всякакъв вид в киното, телевизията и анимацията, за да създадем нещо амбициозно както за дългогодишните фенове на DC, така и за новите почитатели“, заяви Латчъм.