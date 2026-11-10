Бившият сръбски президент Александър Вучич и Марко Парезанович от Агенцията за сигурност и информация ще бъдат призовани като свидетели по делото за пране на пари срещу наркобоса Дарко Шарич, обяви председателят на съдебния състав по делото Владан Иванкович, предава кореспондентът на БТА в сръбската столица Теодора Енчева.

Причината за призоваването на Вучич и Парезанович е възникването на "нови обстоятелства". Дарко Шарич и други обвиняеми са осъдени от Специалния отдел на Висшия съд в Белград по подозрение, че са „изпрали“ най-малко 20 милиона евро, придобити чрез трафик на наркотици.

През 2020 г. Шарич беше осъден на девет години затвор по това дело на първа инстанция, но присъдата беше отменена две години по-късно и беше разпоредено повторно разглеждане на делото. През април 2025 г. Шарич е осъден на първа инстанция на още 6 години затвор за организиране на престъпна група и план за убийството на защитения свидетел Небойша Йоксович.

Обвинението срещу Шарич тогава е, че от следствения арест (чрез криптираното приложение Sky) е организирал престъпна група с цел физическата ликвидация и дискредитирането на Йоксович. Планът е включвал убийство със снайпер по време на туристическото и развлекателно събитие „Дринска регата“. Йоксович остава жив, все още се намира под засилена полицейска защита и дава показания срещу различни дела в съда.

По време на произнасянето на присъдата на първа инстанция, тогавашният председател на съдия Синиша Петрович заяви, че е установено без съмнение, че парите, с които Шарич разполага, са спечелени от продажбата на кокаин, и че присъдата се основава на голям брой доказателства. От друга страна, Апелативният съд отмени присъдата, като я намери за неясна и противоречива.

Това е едно от най-дългите съдебни производства в практиката на Специалния отдел на Висшия съд, тъй като обвинителният акт е внесен още през 2010 г.

Три дни преди провеждането на предсрочните парламентарни избори седмичникът „ Радар“ посочва, че в съобщенията на приложенията „Sky“, Дарко Шарич пише на брат си Душко и братовчед си Желко Вуянович: „Ние наричаме Вучич Оскар“ и „Чварак (пръжки, на сръбски език) е Оскар“. „Смятам, че е необходимо да се изяснят тези въпроси. Решението за разпит на Парезанович и Вучич като свидетели не е насочено срещу никого, а е в интерес на страната“, каза Иванкович по време на съдебното заседание.

Според публикацията чатовете показват как престъпният клан на Шарич е разчитал на помощ от най-високо държавно ниво в Сърбия. В съобщенията се обсъжда влиянието на „Оскар“ върху съдебната система и съдиите, които е трябвало да вземат решения в полза на криминалната група. Според „Радар“, кореспонденцията разкрива как братът и синът на Вучич са се свързали със сътрудниците на Шарич.