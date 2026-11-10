За първи път Планинска спасителна служба – отряд Банско участва в спасителна акция съвместно с въздушния екип на Специализиран отряд „Въздушно наблюдение“ на Гранична полиция.

Сигналът е бил от мъж, попаднал в изключително рискова ситуация на сложен терен в зимни условия под връх Вихрен, без възможност да продължи сам. В такава ситуация времето е решаващ фактор за спасяването.

Благодарение на съдействието на въздушния екип четирима планински спасители са транспортирани възможно най-бързо до местността Кабата, а впоследствие и пострадалият турист е евакуиран по въздух. През цялото време акцията е подпомагана и координирана и от още четирима планински спасители от наземния екип. Туристът е в добро общо състояние.

В тази акция екипите на ПСС-Банско са работили в пълен синхрон. Бързината, адекватните решения и професионалното поведение на Гранична полиция са имали съществен принос за успешния изход на спасителната операция.

"За нас това е първа съвместна спасителна акция с въздушния екип на Гранична полиция, но се надяваме да бъде начало на добро и ползотворно сътрудничество в името на човешкия живот", казват от спасителната служба.