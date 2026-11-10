Иранското военно ръководство отново заплаши Израел с пълно унищожение.

Началникът на иранския Генерален щаб Али Абдолахи отправи предупреждение към главния противник на Иран за последиците от евентуална нова военна ескалация. Абдолахи цитира израелския премиер Бенямин Нетаняху, който по-рано заяви, че „или ние трябва да унищожим Иран, или Иран ще унищожи нас“.

„Това не е нищо ново. Ясно е, че ние със сигурност ще ги унищожим“, каза Абдолахи.

Маджид Мусави, който командва Въздушно-космическите сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, също отправи заплаха към Израел.

„Ако се наложи, ще подложим на огън всички техни способности – както в региона, така и извън него – като за врага ще останат единствено поражението и отстъплението“, заяви Мусави.

Ирански медии разпространиха днес видеоклипове, показващи нов „ракетен град“, както се предполага, под земята. Не е ясно кога са заснети кадрите, а информацията за военните способности и постижения на Иран обикновено не може да бъде потвърдена по независим път.

Ислямската република разполага на своя територия с няколко подобни подземни военни обекта, разположени обикновено в планински райони. В тях са разположени мобилни ракетни установки, крилати и балистични ракети.