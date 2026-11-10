Партията "Яшар" на Гади Айзенкот предложи днес, в първия работен ден на новия израелски парламент, незабавно да бъде създадена комисия, която да разследва пропуските в сигурността, позволили на палестинското ислямистко движение "Хамас" да извърши нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Бенямин Нетаняху, който в момента продължава да управлява страната като служебен премиер, отдавна се противопоставя на създаването на подобна комисия.

Партията на Айзенкот, която вече има представителство в новия парламент, положил днес клетва, обяви също, че ще предложи отмяна на редица промени в съдебната система, прокарани от правителството на Нетаняху. Спорната съдебна реформа предизвика едни от най-масовите протести в историята на Израел.

Бенямин Нетаняху от своя страна призова днес за формиране на правителство на националното единство в страната, като предупреди за заплахата, произтичаща от Иран. Същевременно той призна измененията в международната среда след междинните избори в САЩ миналата седмица.

„В много близкото бъдеще ще се сблъскаме с международен натиск да приемем въоръжен с ядрено оръжие Иран и със запазването на този терористичен режим, който иска да ни унищожи“, заяви Нетаняху, който поведе две мащабни бомбени кампании срещу Ислямската република от миналата година насам с подкрепата на САЩ.

Депутатите, избрани на 27 октомври, встъпиха в длъжност, в момент, когато бившият генерал Гади Айзенкот се опитва да състави управляваща коалиция, след като в неделя президентът Ицхак Херцог му възложи мандат за съставяне на правителство. Айзенкот и неговите съюзници също не разполагат с парламентарно мнозинство и засега не са постигнали споразумения с други партии, които биха им позволили да поемат управлението. Политическата безизходица поражда опасения, че мандатът на новия парламент може да се окаже изключително кратък. Ако нито Айзенкот, нито Нетаняху успеят да съставят коалиционно правителство, страната може да бъде изправена пред нови избори.

На церемонията по полагането на клетва президентът Херцог призова депутатите да направят всичко възможно, за да избегнат повторно гласуване. "Трябва да направите всичко възможно, за да предотвратите нови избори", заяви той. "Протегнете ръка за компромис, дори към политическите си противници. Отнасяйте се един към друг с великодушие. Предстои много работа, за която са необходими способностите и опитът на представителите на всички части на тази камара", добави президентът.

Съюзът на дясна партия на Нетаняху "Ликуд" с крайнодесни и ултраортодоксални формации се представи по-добре от очакваното на изборите, но въпреки това загуби мнозинството си и вече разполага с 53 от общо 120 места в Кнесета.

Центристко-дясната партия "Яшар" на Айзенкот и разнородните формации, с които той си сътрудничи, имат общо едва 48 места. Потенциални негови съюзници обаче са партиите, представляващи предимно арабското население на Израел, които разполагат с 19 депутатски места и споделят категоричната му опозиция срещу Нетаняху.

Това означава, че новият парламент би могъл да осъществи някои от предизборните обещания на Айзенкот, включително евентуалното създаване на комисия за разследване на нападенията на палестинското ислямистко движение "Хамас" от 7 октомври 2023 г. Подобно разследване се подкрепя от арабските партии, но среща сериозна съпротива от страна на Нетаняху.

Новото разпределение на силите би могло също да позволи на Айзенкот да смени сегашния председател на Кнесета, който е представител на "Ликуд".

Херцог заяви пред депутатите, че парламентът е длъжен да положи всички усилия, за да разследва и изясни обстоятелствата около "катастрофата" от 7 октомври, докато Израел продължава да е изправен пред заплахи от Иран и подкрепяните от него въоръжени групировки.

Айзенкот първоначално разполага със срок до 6 декември, за да състави правителство, като може да поиска двуседмично удължаване на мандата до 20 декември. Самият той призна, че пътят му към властта е "изключително сложен".

Сред възможните варианти са съставяне на правителство на малцинството с подкрепата на арабските партии, коалиция с ултраортодоксални формации, с които Айзенкот и съюзниците му досега са отказвали да си сътрудничат, или правителство на националното единство с Нетаняху. И трите варианта са свързани със сериозни препятствия. Ултраортодоксалните партии засега заявяват, че няма да участват в правителство, оглавявано от Айзенкот.

От своя страна, Нетаняху постави под съмнение изборните резултати, като без доказателства отправи обвинения за изборни измами, извършени от арабски избиратели, които представляват около една пета от населението на Израел.

Изборните власти съобщиха, че проверяват сигнали за евентуални нарушения, но досега не са открили доказателства за измами, които биха могли да повлияят на резултата от вота.

Ако Айзенкот не успее да състави правителство, се очаква Херцог да възложи следващия мандат на Нетаняху. При евентуален неуспех и на Нетаняху друг кандидат ще може да направи опит за съставяне на кабинет. Ако и той се провали, ще бъдат произведени нови избори.