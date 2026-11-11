Днес е ден на национален траур в памет на жертвите на тежките верижни катастрофи на АМ „Тракия”. При двата инцидента се удариха общо 86 превозни средства, 11 души загубиха живота си, а десетки бяха ранени. По това време в района е имало гъста мъгла, а настилката е била мокра.

Знамената на институциите ще бъдат спуснати наполовина днес. Кметът на София Васил Терзиев отмени всички публични, културни и развлекателни събития в столицата.

Министър-председателят съобщи, че ще бъдат осигурени финансови компенсации за засегнатите от трагедията семейства. Очаква се министърът на труда и социалната политика да представи подробности за предвиденото подпомагане. Министерският съвет ще обсъди и възможностите за допълнителна подкрепа.

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