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НСлС пое разследването на верижните катастрофи на „Тракия“
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Започна изтеглянето на смачканите автомобили след катастрофите на „Тракия“
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Според Диана Русинова спрял тир може да е предизвикал трагедията на „Тракия“, а шофьори в насрещното вероятно са снимали
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Верижните катастрофи, взели жертви по българските магистрали през годините
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Над 100 коли на Браншови съюз „Пътна помощ“ разчистват „Тракия“ след катастрофата
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НСлС пое разследването на катастрофите на „Тракия“, назначени са два вида експертизи
Днес е ден на национален траур в памет на жертвите на тежките верижни катастрофи на АМ „Тракия”. При двата инцидента се удариха общо 86 превозни средства, 11 души загубиха живота си, а десетки бяха ранени. По това време в района е имало гъста мъгла, а настилката е била мокра.
Знамената на институциите ще бъдат спуснати наполовина днес. Кметът на София Васил Терзиев отмени всички публични, културни и развлекателни събития в столицата.
Министър-председателят съобщи, че ще бъдат осигурени финансови компенсации за засегнатите от трагедията семейства. Очаква се министърът на труда и социалната политика да представи подробности за предвиденото подпомагане. Министерският съвет ще обсъди и възможностите за допълнителна подкрепа.
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Редактор: Никола Тунев