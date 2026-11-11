Снимка: БГНЕС
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НСлС пое разследването на катастрофите на „Тракия“, назначени са два вида експертизи
Националната следствена служба пое разследването. Решението е взето заради сложността на случая и необходимостта от задълбочено изследване на обстоятелствата, довели до трагедията.
Разследването продължава под ръководството на Окръжната прокуратура в Ямбол. На мястото на катастрофите вече работят десет следователи и трима криминалисти, подпомагани от мобилна криминалистична лаборатория. Продължават разпитите на очевидци, а районът на сблъсъците се обследва повторно, включително с помощта на дрон.
Предстои изготвянето на автотехническа експертиза, която трябва да установи механизма на катастрофите и факторите, допринесли за тях. Назначени са и съдебномедицински експертизи на загиналите, които ще определят точните причини за смъртта им. Подобни изследвания ще бъдат направени и на всички пострадали. Експерти ще оценяват и размера на материалните щети.
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Редактор: Никола Тунев