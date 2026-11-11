Снимка: БГНЕС
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Заради проблемите с парното и топлата вода изслушват ръководството на "Топлофикация-София". Днес е насрочено заседание на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет.
Дружеството ще бъде питано за хода на ремонтите, причините за забавянията и конкретните срокове за възстановяване на топлоподаването. Столични квартали все още продължават да са без топла вода и парно заради аварии по топлопреносната мрежа.
Редактор: Цветина Петрова