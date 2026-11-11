Истинска зимна приказка край езеро в Китай. Десетки лебеди превърнаха утрото в красив природен спектакъл. Част от птиците спокойно плуваха във водата, докато други прелитаха над езерото, обгърнато в гъста мъгла.

Първите слънчеви лъчи озариха водната повърхност и създадоха впечатляващи отражения. Красивите кадри са заснети в парк в град Джънджоу, в Централен Китай, където природата посреща първите дни на зимата.