Снимка: Стопкадър
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Истинска зимна приказка край езеро в Китай. Десетки лебеди превърнаха утрото в красив природен спектакъл. Част от птиците спокойно плуваха във водата, докато други прелитаха над езерото, обгърнато в гъста мъгла.
Първите слънчеви лъчи озариха водната повърхност и създадоха впечатляващи отражения. Красивите кадри са заснети в парк в град Джънджоу, в Централен Китай, където природата посреща първите дни на зимата.
Редактор: Цветина Петрова