Снимка: БТА
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Ще участва ли Европа в преговорите за мир в Украйна
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Днес в Абу Даби се очаква да продължат подновените във вторник преговори между Русия и Украйна, с посредничеството на САЩ. Разговорите бяха определени от украинска страна като „конструктивни и съдържателни”. Основният напредък до момента е постигането на договорености за нова размяна на военнопленници.
Украинският президент Володимир Зеленски изрази задоволство от посланията, които получава от САЩ, във връзка с усилията за намиране на решение на войната.
На пресконференцията в датската столица Зеленски каза, че Европа трябва още този месец да определи свой представител за преговорите.