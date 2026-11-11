Днес в Абу Даби се очаква да продължат подновените във вторник преговори между Русия и Украйна, с посредничеството на САЩ. Разговорите бяха определени от украинска страна като „конструктивни и съдържателни”. Основният напредък до момента е постигането на договорености за нова размяна на военнопленници.



Украинският президент Володимир Зеленски изрази задоволство от посланията, които получава от САЩ, във връзка с усилията за намиране на решение на войната.



На пресконференцията в датската столица Зеленски каза, че Европа трябва още този месец да определи свой представител за преговорите.