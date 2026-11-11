Акции за доброволно кръводаряване в подкрепа на пострадалите при тежките верижни катастрофи обявиха в София и Бургас. Призив за даряване на кръв отправиха вчера и от болницата „Д-р Иван Селимински” в Сливен.



Националният център по трансфузионна хематология призова хората в цялата страна да дарят кръв. Всички, които са здрави и отговарят на условията, могат да посетят най-близкия център по трансфузионна хематология.

ВСИЧКО ЗА ТЕЖКАТА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА „ТРАКИЯ” ЧЕТЕТЕ ТУК