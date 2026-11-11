Лекарите продължават да се борят за живота на пострадалите при верижните катастрофи на АМ „Тракия” във вторник. При двата инцидента се удариха общо 86 превозни средства, 11 души загубиха живота си, а около 50 са ранени.

Четирима души остават в реанимацията на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен с опасност за живота. Още вчера те са били оперирани.

Общо 23 души са преминали през спешното отделение на лечебното заведение след катастрофата, съобщи изпълнителният директор на болницата д-р Васислав Петров. Един от пациентите е със съчетана травма - глава, гърди, корем.

„Има над 10 счупени ребра, опериран е коремът, отстранена е слезката, зашит е черният дроб, който също е бил с фисура, но той остава в тежко състояние. Другите болни са стабилни”, каза д-р Петров. „Днес продължаваме с операциите на пациентите, които са в останалите отделения”, каза още той.

От лечебното заведение отправят апел към гражданите за доброволно кръводаряване. Въпреки че към момента кръвната банка разполага с наличности, нуждите остават високи за поддържане на необходимия резерв. Всички желаещи да помогнат могат да дарят кръв в Диагностично-консултативния център 2 (ДКЦ 2) в град Сливен, както и в останалите кръвни центрове в страната.

„77 човека дадоха кръв, за което искам да благодаря на моите съграждани, че са така съпричастни. Днес продължаваме, има предварително записани в отделението по трансфузионна хематология”, каза д-р Петров.

Деветимата пострадали, които бяха приети за лечение в МБАЛ – Сливен към Военномедицинска академия (ВМА), са в стабилно общо състояние. Двама от пациентите ще бъдат транспортирани днес с наземен транспорт до МБАЛ-София към ВМА.

15 от пострадалите са потърсили помощ в болница „Свети Пантелеймон” в Ямбол. Трима от преминалите през спешното отделение са отказали хоспитализация. Осем и в момента са в болницата.

„Състоянието към тази сутрин на всички пострадали е стабилно”, каза пред NOVA заместник-директорът доктор Валентин Вълчев.

Пациентите в травматологията ще претърпят различни по вид и обем оперативни интервенции. Състоянието на пациентите в хирургията и в реанимацията ще бъде оценено днес отново. Ще бъдат проведени контролни образни изследвания и повторни консултации.

Д-р Вълчев обясни, че във вторник в 07:50 ч. е получена информация от Спешна въздушна помощ за инцидента. „Отменихме всички планови операции. И всички екипи на травматологията, хирургията и реанимацията бяха насочени към екипите на спешното отделение”, каза д-р Вълчев.

Трима от по-тежко пострадалите пациенти са били транспортирани към Сливенската болница, други трима - към Бургас.

„Единият пациент е насочен към неврохирургичното отделение в Сливен, тъй като ние нямаме такава структура. За колегата инфекционист ми се обадиха от Бургас и настояваха той да бъде транспортиран при тях. А вторият пациент, когото професор Балтов транспортира, беше в тежко състояние с гръдна травма и обсъдихме с него и с нашите колеги от реанимацията вероятната необходимост от гръдни операции и постъпване в клиника по гръдна хирургия и решихме да бъде транспортиран”, каза д-р Вълчев.

В болница „Сърце и мозък” в Бургас са настанени шестима от пострадалите. Двама остават в тежко състояние. Един от тях е 37-годишният инфекционист, който е служител на болница „Света Анастасия”. Той е без опасност за живота, но е претърпял операции. В значително по-тежко състояние е другият пациент – румънският гражданин, който към този момент е на командно дишане.

Останалите четирима са в добро състояние.

„Вчера бяха извършени шест оперативни интервенции – три от които на колегата инфекционист, а останалите бяха на други пациенти, които бяха потърсили помощ в болница „Сърце и мозък”. Беше направено максималното, което можеше да се направи”, каза проф. Асен Балтов.

Репортери: Цеца Алексова, Елена Танева, Мартин Георгиев