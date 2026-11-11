Изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров каза в ефира на "Здравей, България", че има информация от представител на АПИ, че пред първия тир, за който се твърди, че от него е започнала катастрофата на АМ "Тракия", е имало аварирал джип.

Той заяви, че състоянието на пътната инфраструктура е лошо. По думите му първото, което трябва да се направи, е поставянето на маркери в аварийната лента, за да има ориентир каква е видимостта. Такива маркери има и в други страни.

Димитров беше категоричен, че шофьорите са безотговорни. Експертът обаче подчерта, че един от водачите на тежкотоварен автомобил е излязъл с жилетка на пътя и е подавал сигнали на другите шофьори за инцидента.

Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи беше категоричен, че държавата е в състояние на война, визирайки войната на пътищата. "Ние всяка седмица губим хора. Нямаме магистрали, мантинели, маркировка, но има стотици милиони, които са във фонд за пътна безопасност. Пари има и затова правим петиция, с която искаме средствата, които се събират от глобите, да бъдат използвани за електронни системи", заяви той.

Автомобилният състезател и експерт по пътна безопасност Румен Дунев каза, че имайки предвид какво е състоянието на пътищата у нас, такива инциденти са неизбежни. Според него е нужно институциите да се вслушват в предложенията на неправителствените институции. Той отбеляза, че на пътя липсват информационни табла, маркери за видимост и др. Дунев отбеляза, че друг проблем е, че не се използват зимни гуми, а те могат да намалят спирачния път при 100 км/ч. до 16 метра. Освен това постави акцент на това, че малко от шофьорите използват светлини за мъгла, повечето карат на дневни, които обаче пречупват светлината, а това намалява видимостта на водача. „Всички тези фактори и падналата мъгла са довели до цялата тази ситуация”, каза Дунев.

Председателят на УС на Научно-техническия съюз по транспорт инж. Ясен Ишев коментира, че за такъв тежък инцидент вина имаме всички, но тя е в различна степен. „Най-голяма е вината на шофьорите, които не са се съобразили с пътните условия. Той също отбеляза, че е необходимо да има системи за ранно предупреждение.

Урбанистът арх. Димитър Димитров каза, че когато е правен проектът на магистралата, е трябвало да има оценка на въздействието на околната среда. А очевидно, по думите му, тук има проблем – т.е. не са съобразени природните условия при планирането на пътя.

Експертът по пътна безопасност и инфраструктура инж. Илия Запрянов посочи, че много хора обсъждат този проблем, но има риск да не се стигне до нужните резултати. По думите му е необходимо движението на тировете по тази магистрала да се изнесе по Подбалканския път. Друг вариант е те да се превозват с влакове. Експертът също така отбеляза, че пътят е район, но има значение поведението на водачите и скоростта на шофиране.

Тодоров предложи няколко мерки за справяне с проблема с инцидентите на магистралите – поставяне на електронни табла с информация за пътната обстановка, трафик радиа, които също подават такива данни, както и маркировка.

Дунев допълни, че от висока важност е автомобилите да бъдат със зимни гуми. Той отбеляза, че към момента в закона е записано, че грайферът на гумите трябва да бъде над 4 мм, а това дава възможност да се шофира с летни гуми. Експертът призова за спешна промяна в този закон, а също така и поставяне на маркировка.

Ишев беше категоричен, че трябва да се обърне сериозно внимание на обучението на водачите, тъй не могат да се справят с обикновени ситуации.

Изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров пък обясни, че мостът, който минава над магистралата на пътен възел „Зимница”, е в ремонт. Поставен е светофар и това е причина за образуване на опашки.

Експертът отбеляза няколко критични точки на пътя: край местността Копяновец – при 30 км/ч тежкотоварните автомобили поднасят, АМ „Хемус” в посока София – 17-и километър, АМ „Хемус” в посока Варна – 33-34 км, АМ „Струма” – активната лента при тунел „Железница”, АМ „Тракия” в посока София – 21 – 34 километър.

Урбанистът арх. Димитров каза, че е АПИ трябва да бъде разформировано, тъй като отговаря за проектиране, строителство и експлоатация на пътищата, което той определи като парадокс. Той посочи, че трябва да има структури, които да работят интелигентно.

ВСИЧКО ЗА ТЕЖКАТА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА „ТРАКИЯ” ЧЕТЕТЕ ТУК

Повече гледайте във видеото.