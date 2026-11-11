Легендарният американски актьор Стейси Кийч, добил най-голяма популярност като частния детектив Майк Хамър в едноименния телевизионен сериал, е починал на 85-годишна възраст.

Той е считан и за изключителен интерпретатор на Шекспир.

Кийч е починал у дома си в Магдаленка, Полша, „след дълга и тежка битка с тежко сърдечно заболяване и сърдечна недостатъчност“, обяви в изявление съпругата му, полската актриса Малгошя Томаси Кийч. Актьорът вече беше преживял инфаркт, който получи директно на сцената по време на моноспектакъл в Чикаго през юни 2017 година.

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Пъстра кариера на сцена и екран

Кийч беше един от най-уважаваните театрални актьори в САЩ и любимец на режисьори като Джон Хюстън, но в масовата култура остана трайно свързан с ролята си на суровия телевизионен частен детектив Майк Хамър, създаден от писателя на криминалета Мики Спилейн. Той обаче отказваше да се повтаря и редеше на свой ред ролите – играеше „хипар полицай“ в кино, Крал Лир на сцена, разказваше поредицата „World’s Most Amazing Videos“ по телевизията, превъплъти се в побъркан полковник в „Деветата конфигурация“, оглави сериала „Titus“ и се появи в номинираната за „Оскар“ драма „Небраска“ на Александър Пейн. Миналата година изигра и горчив баща на героя на Джордж Клуни в „Jay Kelly“.

Целта ми беше да имам възможно най-разнообразни роли. Все пак играх Хамлет, Ричард III и Крал Лир – и не бих заменил това за нищо на света. Стейси Кийч

Сред големите му екранни и театрални работи са френският художник Жулиен Мистрал в минисериала на „Си Би Ес“ „Mistral’s Daughter“, руски княз в екранизацията на романа на Джудит Кранц „Princess Daisy“, Варавва във „Исус от Назарет“ на Франко Дзефирели, майор Джонас Стийл в „The Blue and the Gray“. За ролята на Ърнест Хемингуей в шестчасов минисериал той получи „Златен глобус“. Кийч получи и номинация за наградата „Тони“ за превъплъщението си в Бъфало Бил в бродуейската постановка „Indians“, игра в „Крал Лир“ на Бродуей с Лий Дж. Коб, а по-късно беше и в „The Kentucky Cycle“, „The Country Wife“ и „Other Desert Cities“. Водеше националното турне на „Frost/Nixon“ с ролята на падналия президент и беше на път със „Sleuth“, а през 2006 година играе Крал Лир в чикагския театър „Гудман“. Именно там през 2017 година колабира на сцената по време на моноспектакъла „Pamplona“ за Хемингуей.

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Арестът, който едва не унищожи кариерата

Докато снима още „Mickey Spillane’s Mike Hammer“, през 1984 година Кийч е арестуван на летище „Хийтроу“ в Лондон. У него са открити 1,3 унции кокаин, скрит в аерозолен флакон за крем за бръснене и на други места в багажа. Заедно с него е арестувана и секретарката му. „Когато прочетоха присъдата ми – девет месеца затвор – имах чувството, че някой ме е ритнал с оловни бутонки“, пише той по-късно в автобиографията си от 2013 година „All in All: An Actor’s Life On and Off the Stage“. „Това беше най-ниският момент в живота ми.“

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Тогава 44-годишният актьор е отведен с белезници и изпратен в затвора в Рединг – със средна степен на сигурност, тъй като властите преценяват, че в такъв с минимална охрана ще има твърде лесен достъп за журналисти. Освободен е след шест месеца. По-късно разказва, че в затвора е получил топли писма от Грегъри Пек, Бърт Рейнолдс, Роджър Мур и Ал Пачино. Описва преживяването като „много самотно, много депресиращо, много тъжно“ – време, прекарано в „преоценяване на собствената ми глупост“.

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След освобождаването си Кийч участва в документалната телевизионна поредица „High on the Job“, а на изслушване пред Конгреса разказва как е станал зависим от кокаина в средата на 70-те. „Няма по-голям затвор от този да зависиш от химическо вещество, за да съществуваш“, свидетелства той. Актьорът посещава университетски кампуси и рехабилитационни центрове с предупреждения срещу наркотиците. По същото време се жени за полската актриса Малгошя Томаси, с която се запознава по време на снимките на „Hammer“.

Връщане към екрана и личен живот

Първата му роля след затвора е в телевизионния филм на „Си Би Ес“ „Intimate Strangers“ с Тери Гар, който става третият най-гледан телевизионен филм за сезон 1985–1986 година. След това се връща и самият сериал за Майк Хамър, който беше спрян след ареста. Години по-късно в телевизионната поредица „Бягство от затвора“ (2005–2007 година) Кийч играе директор на затвор и признава, че е заимствал характера от своя реален директор в Англия, когото описва като състрадателен и подкрепящ рехабилитацията на затворниците.

Снимка: Getty Images

Кийч е роден в Савана, Джорджия, в семейство на актьори, запознали се в Северозападния университет. Завършва Калифорнийския университет в Бъркли с две специалности – английска филология и театрално изкуство. Играе на Шекспировия фестивал в Орегон, учи в театралното училище на „Йейл“, а като стипендиант „Фулбрайт“ – и в Лондонската академия за музика и драматично изкуство. Дебютира в киното през 1968 година в „Самотният ловец е сърцето“, работи два пъти с Джон Хюстън – във „Fat City“ и „The Life and Times of Judge Roy Bean“, играе в „Американска история Х“ с Едуард Нортън и в „Наследството на Борн“.

Най-големият му пробив обаче остава ролята на Майк Хамър – модерен рицар и защитник на слабите. Кийч е бил женен четири пъти. Той има две деца - Шанън и Каролина, а настоящата му съпруга е Малгошя.