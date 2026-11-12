Днес си казваме последно сбогом с Вежди Рашидов. Поклонението започна в 11:00 ч. в Народния театър „Иван Вазов”. Известният скулптор и политик почина след кратко боледуване. Вежди Рашидов бе начело на Министерството на културата в две правителство.

През годините той беше част от политическите редици на ГЕРБ, като е бил избиран за депутат многократно. През 2022-а оглавява Народното събрание като негов председател. Той беше два пъти министър на културата.

Снимка: Ерик Борозенков, NOVA

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Илияна Йотова: Вежди Рашидов безгранично вярваше в силата на изкуството и създаде цяла една вселена вечно изкуство

Президентът Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, министърът на културата Евтим Милошев, политици, артисти, културни дейци се поклониха пред скулптора.

Държавният глава сподели по време на поклонението: "Вежди Рашидов безгранично вярваше в силата на изкуството и създаде цяла една вселена вечно изкуство. Ръцете му вече почиват, но с тях той извая памет, която носи славата на България и тук, и далеч зад границите на страната ни. Много трудно е да се говори за Вежди Рашидов в минало време. Обикновените хора минаваме през живота тихо и на пръсти, но хората като него оставят след себе си много дълбоки следи, отбеляза президентът и открои, че именитият скулптор е оставил следи не само в бронза, камъка и глината, а и в човешките отношения".

Снимка: БГНЕС

По думите на държавния глава се разделяме не само с големия скулптор, политик, общественик и държавник, а с цяла една епоха в българската култура, която той е изпълвал изцяло със своето присъствие и своята критична мисъл. "Рашидов винаги търсеше смисъла под повърхността и под ръцете си, които извайваха от суровите материали не просто фигури, а улавяха всяка минута от вечността, величието на човека в неговата крехкост, уязвимост и болка", посочи Илияна Йотова. "Природата и светът го бяха надарили с таланта да преведе всичко това в изящни форми, които говорят на езика на големия майстор, талант и творец, където и да се намират по света", заяви президентът.

"Вежди Рашидов вярваше, че културата е гръбнакът на всяка една нация и правеше всичко възможно да развива българската култура, за да я показва на света и да създава най-добрия образ на родината ни", посочи държавният глава. По думите ѝ Рашидов е влязъл и в политическия живот на страната с присъщата си енергия и емоция – „не понасяше фалша и понякога оставаше неразбран“.

Държавният глава подчерта, че Вежди Рашидов е подавал ръка на младите творци, защото е вярвал в техния талант. По думите ѝ той ще бъде запомнен като човека с голямото сърце, който вярва в човешкото приятелство, което никога не угасва. „Скъпи Маестро, смъртта не може да отнеме хора като теб. Ще продължаваш да бъдеш в разговорите на хората, които толкова много те ценяхме и обичахме. И тайничко, дори когато не си пред очите ни, ще продължаваме да се съветваме с теб“, сбогува се Илияна Йотова с Вежди Рашидов.

Росен Плевнелиев: Той остава жив, защото остава завинаги с нас в спомените ни, в ума ни, в сърцата ни

„За мен е ясно, че Вежди Рашидов отиде в друго измерение. Той остава жив, защото остава завинаги с нас в спомените ни, в ума ни, в сърцата ни и това ще бъде така завинаги, заради неговите дела - това, което остави след себе си, бидейки най-великият скулптор на България и един от хората, които промениха за добро българската култура и преди всичко добрата репутация на България пред света. Никога няма да забравя как заедно сме били на негова изложба в най-легендарния музей на планетата - „Роден“ в Париж. Това е човек, който ни вдигна на друго ниво и остава с нас завинаги“, каза Росен Плевнелиев (президент на Република България в периода 2012-2017 г.).

Георги Първанов: Вежди Рашидов беше голям български творец, истински българин, родолюбец

Георги Първанов (президент на Република България в периода 2002-2012 г.) определи Вежди Рашидов като „голям български творец, истински българин, родолюбец“. „Аз съм го запомнил с много неща - с това, че като министър, по негово време, имаше една много ангажирана политика към старите български столици. Помня, че като творец, той се отзова след половин дума на идеята да направи паметник на загиналите деца край р. Лим. Бяхме добри приятели и аз ще го запомня с най-добро чувство“, каза още Георги Първанов.

Евтим Милошев: Вежди Рашидов бе превърнал в кауза престижа на българската култура по света

"Днес изпращаме Вежди Рашидов - човек, който живя в голям мащаб - в изкуството, в политиката, живота, приятелството и човечността. Той не приемаше нищо наполовина. Днес изпращаме голям творец, голям български творец - човек, който даваше живот и дух на материята". Това каза министърът на културата Евтим Милошев на поклонението пред скулптора.

По думите на министъра Вежди Рашидов е „човек, който остави ярки форми в своя път на творчество и създаване на български културен продукт - творец, който остави дълбока диря дълго след нас. Неговото творчество ще бъде еталон за поколения дълго след нас“.

„Днес изпращаме ярък общественик, председател на Народното събрание, два пъти министър на културата, председател на Комисията по културата и медиите, шест път избиран за народен представител - човек, който вярваше дълбоко, че културата не е украшение, а гръбнакът на една държава“, каза още Евтим Милошев. Той отбеляза, че „Вежди Рашидов бе превърнал в кауза престижа на българската култура по света, оставяйки за себе си достатъчно ярки свидетелства, за които сега, от неговата позиция, си давам сметка колко труден път е извървял и какво му е коствало“.

Снимка: БТА

„Вежди остави ярки свидетелства след себе си като „Квадрат 500“ или Музея на социалистическото изкуство. Той показа на света тракийските царе с над 1600 артефакта в Лувъра, заведе хор „Йоан Кукузел“ в „Нотр Дам дьо Пари“, припомни Милошев.

Снимка: Ерик Борозенков, NOVA

„Днес изпращаме голям човек, който обичаше, вярваше, беше ярък, беше шумен, никога не оставаше незабележим - човек, който винаги даваше своето мнение, уважаваше свободата на духа и уважението към личността. Обичахме с Вежди да си говорим, да си бърборим, обичахме да се забавляваме, да си похапваме, да си разменяме смешни и понякога глупави съобщения, обичахме да сме в ателието му и да си говорим за изкуство. С Вежди се обичахме“, каза още министърът на културата на траурната церемония в Народния театър.

Снимка: БГНЕС

Вежди Рашидов - животът от сиропиталището до големите върхове в културата и политиката

Вежди Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Той е син на известната народна певица Кадрие Латифова, наричана „Славея на Родопите“. След смъртта на майка си през 1962 г., когато е на 11 години, живее и учи в сиропиталището в с. Студен кладенец, Хасковско.

Снимка: БГНЕС

През 1970 г. завършва Художественото училище за изящни изкуства „Илия Петров“ в София. През 1978 г. завършва специалност „Скулптура“ в Художествената академия в София при проф. Димитър Даскалов. От 1978 г. участва във всички национални изложби в страната, както и в представителни изложби в чужбина. През 1985 г. заминава за Франция, след като печели конкурс за творческо пребиваване в „Сите дез ар“ в Париж.

В периода февруари - декември 1997 г. е член на Обществения съвет по култура към президента Петър Стоянов. От 25 април 2002 г. е член на Съвета по духовно развитие към президента Георги Първанов. В периода 1999-2003 г. е общински съветник в Столичния общински съвет. Депутат е в 41-ото Народно събрание (14–27 юли 2009 г.). От 27 юли 2009 г. до 13 март 2013 г. е министър на културата.

Снимка: БГНЕС

Депутат е в 42-рото Народно събрание (2013–2014 г.) и в 43-тото Народно събрание (27 октомври – 7 ноември 2014 г.). От 7 ноември 2014 г. до 27 януари 2017 г. отново заема поста министър на културата. През април 2015 г. в музея „Лувър“ в Париж е открита изложбата „Епопея на тракийските царе“, в чието организиране участва Министерството на културата по време на мандата му като министър. В експозицията са представени над 1600 експоната от 17 български музея.

Депутат е в 44-тото и 45-ото Народно събрание (2017–2021 г.). Член е на Изпълнителната комисия на партия ГЕРБ в периода 2021–2023 г.

Избран е за депутат в 48-ото Народно събрание (19 октомври 2022 г. – 2 февруари 2023 г.), чийто председател е от 21 октомври 2022 г. до 2 февруари 2023 г. Депутат е и в 49-ото Народно събрание (12 април – 1 септември 2023 г.).

На 9 август 2023 г. подава оставка като председател на Комисията по културата и медиите и като народен представител, напуска партия ГЕРБ и политиката. Оставката му е гласувана от 49-ото Народно събрание на 1 септември 2023 г.

Снимка: БГНЕС

Автор е на статуетките за призовете „Сирак Скитник“ на Българското национално радио, „Златна роза“ на фестивала на българския филм във Варна, „Полицай на годината“ на Министерството на вътрешните работи и наградата за наука „Питагор“ на Министерството на образованието и науката.

Обявен е за народен художник на Турция и за почетен гражданин на Армения. Произведения на Вежди Рашидов се намират в почти всички галерии в България, както и в частни колекции и музеи по света, сред които музеят „Пушкин“ в Москва, фондация „Лудвиг“ в Кьолн, Националната галерия в Ереван, музеят „Манцу“ в Хачиджи, колекция „Корита“ в Токио, музеят „Стасис“ в Отару, фондация „Арт Диалог“ в Париж, музеят „Тилсен“ в Канада, Националната галерия в Анкара, Музеят за модерно изкуство в Палма де Майорка, Музеят на Израел в Йерусалим, галерия „Уфици“ във Флоренция, Музеят на конната цивилизация в Токио, музеят „Арсенал“ във Венеция, Скулптурният парк на Министерството на външните работи на Кипър, фондация „Серра“, фондация „Кетглас“ и музеят „Дзинтай“ в Пекин.

Участва в над 50 изложби в България и в чужбина – Русия, Полша, Унгария, Испания, Италия, Франция, Германия, Белгия, Кувейт, Япония, Индия и други.

Носител е на орден „Стара планина“ първа степен (13 май 2002 г.). От 2004 г. е член-кореспондент на Българската академия на науките (БАН).

В продължение на 10 години преподава в Художествената академия в София. Член е на Международната академия за пластично изкуство към ЮНЕСКО, Европейската академия за изкуства в Париж и Парижкия есенен салон.

Снимка: БГНЕс

Рашидов е академик на Международната академия за изкуство и култура за цялостното си творчество (Москва, Русия, 6 март 2010 г.). На 23 септември 2011 г., по време на работно посещение във Франция, е удостоен с медала на музея „Лувър“. По време на срещата с генералния директор на музея Анри Лоарет е обявено и решението България да представи изложба с артефакти в новия отдел за Византия на Лувъра. На 15 февруари 2014 г. става първият български художник, получил Наградата на критиката на Международната изложба за съвременно изкуство CALL`ART във Венеция. През април 2014 г. е удостоен с почетния медал на музея „Арсенал“ и с почетния „Кехлибарен знак“ на общината във Венеция, Италия.

Сред по-ранните му международни отличия са Златният медал на Ватикана на името на Данте Алигиери (1981 г.), първата награда от Международното биенале на хумора и сатирата в Габрово (1983 г.), почетният златен медал на Европейската академия за изкуства в Париж (1985 г.) и сребърният медал от Първото световно триенале на портрета в скулптурата в Гданск, Полша (1987 г.).

Снимка: БГНЕС

На 26 февруари 2019 г. получава почетния знак „Свети Стефан“ на Българската екзархия в Истанбул. На 8 юли 2021 г. е удостоен със златния медал на Кралския артистичен кръг (Real Circulo Artistico, RCA) в Барселона.

През април 2019 г. посланикът на Армения в България Армен Саргсян връчва на Вежди Рашидов специален сертификат за оказаната от него помощ след земетресението в арменския град Спитак през 1988 г. Заедно с художника Георги Трифонов Рашидов дарява приходите от тяхна изложба в Индия и Париж за пострадалите от бедствието. Носител е и на най-високото отличие на Министерството на културата на Армения за приноса му в развитието на двустранните отношения. В качеството си на министър на културата организира Дни на Армения в България.

Почетен гражданин е на Кърджали (21 октомври 1996 г.), Мадан (11 август 2003 г.), Димитровград (11 август 2003 г.), Правец (3 октомври 2008 г.) и София (24 юли 2014 г.).

През 2018 г. става почетен професор на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ).

На 1 октомври 2021 г. в София открива арт галерия на свое име – „Вежди“.