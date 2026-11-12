40 държавни и правителствени ръководители се събират в Дъблин за Деветата срещата на върха на Европейската политическа общност и на неформално заседание на лидерите на Европейския съвет. България ще бъде представена от премиера Румен Радев.

Форматът е създаден през 2022 година след руската инвазия в Украйна, а официалната програма включва теми като сигурността, конкурентоспособността и достъпната енергия. Всички въпроси, които засягат европейската сигурност трябва да бъдат решавани с европейците - това се очаква да бъде записано в общата декларация, която ще бъде приета по-късно днес на срещата на върха в Дъблин.

Тази година срещата се провежда в рамките на два дни. В първия ден - 12 ноември, държавни и правителствени ръководители от целия континент ще обсъдят изграждането на конкурентоспособна Европа (иновации, свързаност и енергия на достъпни цени) и осигуряването и защитата на демократична Европа. Общата тема на срещата е „Европа - силна, сигурна и свързана“.

На 13 ноември държавните и правителствени ръководители на страните членки на Европейския съюз (ЕС) ще обсъдят използването на потенциала на изкуствения интелект за повишаване на европейската конкурентоспособност, както и по-широкото му въздействие върху обществото, сигурността и доверието, а също и гарантирането на европейския суверенитет в тази сфера. Очаква се на срещата да бъдат разгледани и актуални теми от дневния ред на ЕС, както и предизвикателствата пред сигурността на Европа, допълниха от пресслужбата.

Срещата е председателствана съвместно от председателят на Европейския съвет Антонио Коща и премиера на Ирландия Михал Мартин.

В Дъблин снощи пристигна и украинският президент Зеленски. Според него, напредъкът в преговорите зависи до голяма степен от това как американците разговарят с Русия.

А днес Румен Радев определи като напълно неприемлива възможността държави да бъдат принуждавани под външен натиск да преразглеждат решенията си за членство в международни съюзи. Според него подобни предложения са нереалистични и не могат да бъдат предмет на преговори. Той подчерта, че гаранциите за сигурност трябва да се търсят чрез други механизми, без да се поставя под въпрос суверенното право на всяка страна сама да определя съюзническата си принадлежност.

Володимир Зеленски от своя страна призова Европа да подхожда предпазливо към разговорите между Вашингтон и Москва за бъдещите гаранции за сигурност. По думите му обсъжданията изглежда надхвърлят въпроса за защитата на Украйна и засягат изграждането на нова архитектура на сигурността между Русия и Европа. Украинският президент определи подобен подход като странен, припомняйки, че през трите десетилетия след разпадането на Съветския съюз европейските държави са поддържали добро отношение към Русия.